Orbán: Ausztria természetes partnere Magyarországnak és a visegrádi országoknak

Ausztria természetes partnere Magyarországnak és a visegrádi csoportnak, sok területen együttműködhetnek – jelentette ki az MTI tudósítása szerint Orbán Viktor csütörtökön Prágában, a visegrádi országok és Ausztria vezetőinek csúcstalálkozóján. Tavaly májusban a miniszterelnök még arról beszélt, hogy Európának át kellene vennie az osztrák modellt, amelyben a jobbközép a jobboldallal működik együtt. Azóta az Ibiza-botrány elsodorta a néppárti-szabadságpárti osztrák kormánykoalíciót, és év elején felállt az új néppárti-zöld kabinet.

Orbán Viktor most csütörtökön a visegrádi csoport miniszterelnökei és az osztrák kancellár közös sajtótájékoztatóján Prágában kiemelte: Ausztria fontos maradt Közép-Európának, mint befektető, piac és kereskedelmi partner, továbbá Ausztria fontos biztonsági partnerünk lesz a jövőben is, mert a migráció kérdésében „egy cipőben járunk”. Ha a migránsok Magyarországon keresztül áttörnek Ausztriába, vagy ott maradnak, vagy továbbmennek Németországba, ezért Ausztriának is érdeke, hogy a magyar határvédelem sikeres legyen - magyarázta.

A miniszterelnök szerint a mai találkozó legnagyobb eredménye, hogy azonosították az együttműködés területeit: ilyen a migráció, a biztonság, a határvédelem, a versenyképesség, a klímavédelem és a bővítés. Ugyanakkor azonosították az „együtt nem működés” területeit is: ilyen a nukleáris energia - tette hozzá. Ezzel kapcsolatban Sebastian Kurz leszögezte: Ausztria nem szeretné, ha az atomenergia fejlesztését az Európai Unió pénzalapjaiból finanszíroznák.

Orbán Viktor ugyanakkor a találkozót értékesnek nevezte, mert gratulálhatott Sebastian Kurz osztrák kancellárnak a második kormánya megalakulásához, és első kézből ismerhették meg a terveit. A kormányfő szerint a V4-nek különösen fontos volt ez a találkozó, mert jelezte a külvilágnak, hogy nem elzárkózni akarnak, hanem keresik az együttműködést a többi európai országgal.

Újságírói kérdésre válaszolva kifejtette: abban az ügyben, hogy a klímavédelem érdekében ne a kohéziós forrásokat csökkentsék, közös álláspontot képviselnek a V4-es országok, de meglátják, mi lesz a tárgyalásokon. Ha több Európát akarunk, több pénz kell, de azt nem a régi programok rovására kell előteremteni - jelentette ki.