Tarlós: Nem ellenséges a kapcsolatom Karácsony Gergellyel

A 9 évig főpolgármesterként ténykedő Tarlós Istvánnal készített interjút a Magyar Nemzet. Az egykori budapesti városvezető szerint a 2022-es országgyűlési választás sorsdöntő lehet az ország szempontjából.

Az elvesztett önkormányzati választás óta miniszterelnöki főtanácsadóként dolgozó Tarlós István a Magyar Nemzetnek adott interjújában elmondta, hogy az elmúlt hónapokban csak egyszer beszélt utódával Karácsony Gergellyel.

"Egyszer nagyon udvariasan felhívott az utódom karácsony előtt és boldog ünnepeket kívánt, amit természetesen én is megtettem neki. Bár nagyon eltérő személyiségek vagyunk, de az igazsághoz tartozik, hogy a kampány előtt és a választás óta nem volt, és most sem ellenséges a kapcsolatunk, illetve most nincs is kapcsolatunk."