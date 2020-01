Kálló Gergely folytatná a korkedvezményes nyugdíjért vívott harcot a Parlamentben

Január 17-én közös standoláson vett részt Sneider Tamás, a Jobbik elnöke és a párt dunaújvárosi képviselőjelöltje, Kálló Gergely. Az eseményre a Dunai Vasmű előtt került sor, ami az ellenzéki erő hagyományos kitelepülési helyszínének számít.

A helyi televíziónak adott interjúban Kálló Gergely kifejtette, hogy a párt aktivistáinak és képviselőinek itt van leginkább lehetősége arra, hogy a legnagyobb számban találkozzanak a vasmű dolgozóival, és itt tudják megkérdezni tőlük, mik azok a fontos témák vagy problémák, amelyek őket a legjobban érintik.

Emlékeztetett, hogy amikor Pintér Tamást országgyűlési képviselővé választották a dunaújvárosiak, a korkedvezményes nyugdíjról szóló konzultációk is itt zajlottak, mivel a munkások ennek eltörlését érezték a leghúsbavágóbbnak.

„A kormányzat teljesen indokolatlanul és érthetetlenül vezette ki ezt a lehetőséget a nyugdíjrendszerből, ami azért is érthetetlen, mert az államnak ez nem került pénzébe, azt a vállalatok fizették”

- fejtette ki Kálló Gergely, aki hozzátette, hogy a kedvezőtlen intézkedés ugyanakkor nem csak a vasmű dolgozóit, hanem a tűzoltókat, a rendőröket és többi veszélyes vagy különösen megterhelő iparágban dolgozókat is érinti. Szerinte már csak ezért is újra be kellene vezetni a korkedvezményes nyugdíj lehetőségét.

A képviselőjelölt elmondta:

„Pintér Tamás volt az, aki a leghatározottabban képviselte ezt az ügyet a Parlamentben, és remélem, hogy folytathatom ezt a munkáját, a dolgozókat pedig előbb-utóbb azzal örvendeztethetjük meg, hogy visszavezetjük ezt a rendszert.”

Kálló Gergely a bizonytalan szavazóknak üzenve azt is elmondta: nagyon régóta él és dolgozik a választókörzetben, ismeri az ott élők problémáit, és hangsúlyozta, hogy abban a szellemben, velük közvetlen kapcsolatot tartva fogja képviselni az emberek érdekit, amit a helyiek Pintér Tamástól akár országgyűlési, akár önkormányzati szinten már megszokhattak.

A korkedvezményes nyugdíjak hiánya elsorvasztja a megterhelő hivatásokat A Fidesz-kormány még 2012-ben törölte el a korkedvezményes nyugdíjba vonulás lehetőségét, amiért azóta sem kompenzálta a kirívó megterhelésnek kitett munkavállalókat, akiknek az életéből a tervezhetőséget és a stabilitást iktatták ki a rendszer megszüntetésével.

Sneider Tamás arra hívta föl a figyelmet, hogy a Munka Törvénykönyve 2011-es drasztikus átszabása nem a bérből és fizetésből élők számára kedvezett, és a Jobbik már akkor is határozottan kiállt a munkavállalói jogok csorbítása ellen, ami „egy normális demokráciában nem megengedhető”. A Jobbik emlékeztetett, hogy 2018 végére odáig fajult a dolgozók jogainak csorbítása, hogy rabszolgatörvényt vezetett be a kormányzat.

„Nekünk az a célunk, hogy visszaállítsuk a munkavállalók és a szakszervezetek jogait, meg kell változtatni a sztrájktörvényt, újra kell fogalmazni a Munka Törvénykönyvét, mert nem csak a Nyugat-, de a Közép-európai normáknál – például a román viszonyoktól – is sokkal rosszabb helyzetbe hozták a magyar munkavállalókat”

- emelte ki Sneider, aki szerint az sem állapot, hogy a munkanélküli juttatást csak három hónapig kapák azok, akik elveszítették az állásukat. De arra is felhívta a figyelmet, hogy ha valaki elveszíti a teljes értékű munkaképességét, akkor a mai jogszabályok alapján igen nagy hátrányba kerülhet a nyugdíjazás terén.

A Jobbik célkitűzései kapcsán említette: továbbra is fontosnak tartják, hogy a férfiak is nyugdíjba vonulhassanak 40 év munkaviszony után, ami nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy visszavezessék a korkedvezményes nyugdíjrendszert, amire szerinte is nagy szükség van.

„Szeretném, ha Kálló Gergely harcosan és határozottan képviselhetné ezt a célt a Parlamentben, hiszen a Jobbik és az ellenzék is ezek eléréséért küzd”

- tette hozzá Sneider Tamás, aki a megyei jogú településen járva Dunaújváros jobbikos polgármesterét, Pintér Tamást is felkereste.