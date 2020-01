Rántott sajt? Nemzetközi hívás? – megszereztük a kecskeméti luxusbörtön étlapját és tarifalistáját

Majorannás sertéstokány, tejszínes, gombás csirkemell, sült oldalas, vagy inkább rántottsajt? - a birtokunkba került menüsor szerint nem érheti panasz a konyhai étkeztetést a kecskeméti luxusbörtönben.

Arról a börtönről van szó, ahol Mengyi Roland fideszes parlamenti képviselő is megkezdte büntetését előző hét szombaton: a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetnek két része van, az egyik Kecskemét belvárosában található és egyáltalán nem irigylésre méltó (tipikus kártérítési hely, Zuschlag János is milliókat kapott, mert egy ideig ide volt helyezve a luxusrészleg helyett), míg a másik a II-es számú egység a város szélén, a Wéber Ede utcában.

Kecskeméti börtön, "cella"

Ezt csak a „parkettásnak” nevezi a börtönszleng, mert az itt fennálló körülmények nem igazán tükrözik az országos átlagot: a rabok saját kulcsot kapnak egyszemélyes szobáikhoz, az ablakokon nincsenek rácsok, egy év után pedig hétvégente haza is lehet menni. Rossz nyelvek szerint a kilencvenes években létrehozott objektumot a politikai körök valójában maguknak hozták létre, hogy baj esetén ne a hétköznapi bűnözőkkel kelljen közösködniük. Magyarul olyan fehérgalléros, inkább gazdasági bűncselekményeket elkövetőkről van szó, akik a hétköznapi életben egyébként normálisan viselkednek, és ha összezárnák őket a kocsmai késelőkkel, abból baj lenne.

VIP-börtönbe került a fideszes Mengyi Roland Már a rácsok mögött van a Fidesz volt országgyűlési képviselője, Mengyi Roland. A Voldemortként elhíresült kormánypárti politikus múlt szombaton vonult be a kecskeméti börtönbe, miután tavaly szeptemberben jogerősen négy évet kapott költségvetési csalás kísérlete és más bűncselekmények miatt.

Szintén ide igyekeznek tenni az ex-hatósági személyeket is, ügyészeket, bírókat vagy rendőröket, hogy túléljék a börtönéveket. Információink szerint hasonló elven még pedofilok is kerülnek ide, persze közülük is csak az, aki ezt el tudja érni.

A lapunk birtokába jutott 2018 végi és 2019 eleji étlapok szerint különösebb gond az étkeztetéssel sincs, annyi legalábbis biztos, hogy a kórházi színvonalat magasan veri (de valószínűleg van pár százezer család még az országban, ahol nem esznek ilyen változatosan):

Kecskeméti börtön, étlap

Ezen kívül megtudtuk azt is, hogy a rabok milyen tarifacsomaggal telefonálhattak az adott időszakban. A lista szerint vezetékes belföldi hívás bruttó 81 forintba került percenként, míg a három nagy mobilszolgáltató irányába 93 forintos a percdíj. Nemzetközi hívásokra is van lehetőség, ezek hat csoportra oszlanak: a legolcsóbb kategória 124 forint, míg a legdrágább 683 forintba került. Persze mindez csak arra az esetre vonatkozik, ha a rab nem a saját mobilját használja, márpedig telefont még a szigorúan őrzött intézményekbe is be szoktak juttatni, nemhogy ide.

Kecskeméti börtön, tarifa

A büntetés-végrehajtás persze tagadja, hogy ebben a börtönben különlegesen jó bánásmód érné a rabokat, de ez nyilvánvalóan nem igaz. A teniszpályás, billiárdasztalos, parkosított udvaros börtönbe leginkább olyanok kerülnek, akik ki tudják maguknak ezt lobbizni. Az átlag iskolai végzettséget össze sem lehet hasonlítani egy átlagos börtön lakóiéval, talán azzal sem tévedünk nagyot ha azt mondjuk, itt több a diploma, mint a szegedi Csillagban az érettségi.

Az ország más bv-intézeteivel ellentétben itt nincs 100 százalék feletti zsúfoltság, sem napfény- és szellőzésmentes minizárka. Nem véletlen, hogy az egész Pablo Escobar kolumbiai drogbáró sztorijára emlékeztet, aki a kormánnyal vívott, sokezer halálos áldozatot követelő háborújában végül alkut kötött, és úgy adta fel magát, hogy cserébe a saját építésű luxusbörtönébe vonult be, igaz, végül onnan is megszökött.