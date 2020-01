„Megátalkodott kis szarok”: mondta a kiöregedett ausztrál újságíró a klímavédő diákokra

Nem állítjuk, hogy a jereváni rádióadás esetét tártuk fel, amikor utánajártunk a fideszes propagandagépezetben terjedő klímatagadó hoaxnak, de a 78 éves Alan Jones szájából elhangzott szavakat igencsak megvágták, mi több meg is változtatták a Lendvay utcai agit-prop osztályon…

Alan Jones az a bizonyos ausztrál újságíró, aki a közösségi médiában terjesztett szöveg szerint „nagyszerű választ” adott az éghajlatváltozás miatt tiltakozó fiataloknak. Csakhogy a szöveg erősen vágott, sőt hamisított is! De először is lássuk, ki is Alan Jones.

Az 1941-ben született férfi a Wikipedia szerint tanárként kezdte pályafutását, majd később rögbizni kezdett, később ebben a sportágban edzőként ért el sikereket. A hetvenes évek közepén kezdett politikával foglalkozni, 1978-ban az új-dél-walesi közgyűlés ellenzéki vezetőjének, az Ausztrál Liberális Párthoz tartozó John Masonnek a szövegírója lett. Rá egy évre a liberális miniszterelnök, Malcolm Fraser vette maga mellé ugyancsak szövegíróként. 1981-től az Új-dél-walesi Munkástanácsok ügyvezetője lett, itt dolgozott rádiós karriere kezdetéig, 1985-ig. Jelenleg is a kormányzó liberális párt elkötelezett híve.

Jonesnak a klímaváltozás tagadása alapvetés,

Facebook-oldalán nem egy alkalommal találkozni a „warming/climate change hoax” (felmelegedési/éghajlatváltozási kacsa) kifejezéssel.

Ennek köszönheti legújabb botrányát is. 2019 augusztusában a Csendes-óceáni Szigetek Fórumán Jacinda Ardern, Új-Zéland munkáspárti miniszterelnöke kritizálta ausztrál kollégáját, mivel szerinte Ausztrália tétlenül szemléli az éghajlatváltozást. Alan Jones erre úgy reagált, hogy Scott Morrison ausztrál kormányfőnek „zoknit kellett volna húznia” az új-zélandi politikus asszony torkára. Ezt követően még Morrison kormányfő is élesen bírálta Jones kirohanását, öt vállalat pedig lemondta a hirdetését a botrányos műsorvezető 2GB című rádiócsatornáján, ami 1-1,5 millió dolláros bevételkiesést jelentett neki. Jones később levélben kért bocsánatot az asszonytól azért, amiért „nem válogatta meg kellően szavait”.

Nem osztogatnak, hanem fosztogatnak...

Az utóbbi napokban az éghajlatváltozást ugyancsak tagadó fideszes propagandaoldalak előszeretettel osztogatnak egy szöveget A SkyNews Australia újságírójának nagyszerű válasza az éghajlatváltozás miatt tiltakozó fiatalok számára címmel. A szöveg látszólag ártalmatlan, de forrást sehol nem mernek megjelölni benne.

Azonban egy-két órás újságírói munkával kideríthető: Alan Jonesról van szó.

Csakhogy az idézett szöveg nem az övé – és ez a kisebbik gond.

Facebook-oldalán olvasható is az eredeti, angol nyelvű szöveg, melyet Jones 2019. május 29-én így vezet fel:

Ma kaptam – szerző ismeretlen.

Tehát legjobb esetben is egy apokrif olvasói levélről van szó

Csakhogy a Lenday utcai propagandaosztályon gondoskodtak róla, hogy egy cenzúrázott verzió menjen ki a közösségi médiába. Így például kimaradt a migrációval riogató összeesküvés-elmélet is:

Furthermore, the people driving your protests are the same people who insist on artificially inflating the population growth through immigration, which increases the need for energy, manufacturing and transport.

The more people we have, the more forest and bush land we clear and more of the environment is destroyed.

(Sőt, a tüntetéseiteket vezető emberek ugyanazok, akik ragaszkodnak hozzá, hogy bevándorlás révén mesterségesen pumpálják fel a népességnövekedést, ami növeli az energia, a gyártás és a közlekedés iránti szükségletet.

Minél több ember van, annál több az erdő és a bokor, amit ki kell irtani, és több a lerombolandó környezet.)

Egy Bayer Zsoltot megszégyenítő fél mondatot pedig végképp nem mertek a magyar emberek elé tárni, mi több a hoax kiagyalói

a mondat alanyát is megváltoztatták.

A fideszes propagandában ugyanis ez szerepel:

Mindebből semmi nem fog megtörténni, mert önzőek vagytok, rosszul neveltek titeket, és olyan emberek manipulálnak, akik kihasználnak, és meggyőznek arról, hogy ez a tiltakozás nemes célt szolgál… ti pedig mindeközben a legelképesztőbb, legvadabb nyugati luxusban éltek.”

Ezzel szemben Jones apokrif „olvasói levelében” az alábbi szöveg olvasható:

No, none of this will happen because you are selfish, badly educated, virtue signalling little turds, inspired by the adults around you who crave a feeling of having a „noble cause” while they indulge themselves in Western luxury and unprecedented quality of life.

(Nem, ezek egyike sem fog megtörténni, mert önző, rosszul képzett, megátalkodott kis szarok vagytok, akiket azok a körülöttetek lévő felnőttek terelnek, akik sóvárognak egy „nemes ügy” felkarolása iránt, miközben ők (kiemelés tőlem - DZ) elkényeztetik magukat a nyugati luxusban és a példátlan életminőségben.)

Vagyis hogy tiszta legyen:

még Jones (szövegírója) szerint sem a mai fiatalok élnek sosem látott luxusban, hanem épp a felnőttek!

Hogy mi ne legyünk Orbán Viktorba oltott Gyurcsány Ferencek, tárjuk fel a fideszes fake news-gyár kamujának minden szeletét: Jones ezt a szöveget arra hivatkozva tette közzé (és mondta el Jones + Co. című véleményműsorában), hogy a „globális felmelegedési képmutató” Al Gore korábbi amerikai alelnök tavaly június elején Brisbane-be repült a queenslandi klímahétre. Jones azt kritizálta, hogy ez az adófizetőknek 320 ezer dollárjába került, a repülőgép pedig szén-dioxidot „böfög ki”. Az adásrészlet a Sky News Facebook-oldalán is megtekinthető:

Egyébként Jones maga sem veti meg a modern technikát és a klimatizált szerkesztőségeket, az alábbi, az ugyancsak kormánypárti 4BC stúdiójában készült képet a Twitter-fiókjában osztotta meg.

"Kapcsoljátok ki a légkondit! (...) Kapcsoljátok ki a telefonotokat!" Alan Jones / Twitter

Virtue signalling



A kifejezés, mely szó szerinti fordításban „erényjelzést” jelent, és a tévesen Jonesnak tulajdonított szövegben is előfordul, az utóbbi pár évben kezdett el terjedni az angolszász szövegekben. Értelme szerint olyan személyt jelöl, aki teljes tudatában van annak, hogy amit gondol, az erkölcsileg felsőbbrendű, így bármiféle ellenérv hatástalan ellene. MI cikkünkben a „megátalkodott” szóval fordítottuk.

Hogy a megújulásra képtene, maradi fideszes véleményvezérek hasonló stílusban gyalázzák a magyar fiatalokat, arról lapunk több alkalommal is beszámolt.

