Fazakas Attila: „A Jobbiknak a nemzeti oldal megmentőjévé kell válnia”

Január 25-én tartja tisztújítását a Jobbik, a küldöttek két elnökjelölt és 16 alelnökjelölt közül választhatnak. Fazakas Attila bejelentette indulását a Jobbik alelnöki pozíciójára. A politikust a terveiről, céljairól, eddig elért eredményeiről és programjáról kérdeztük.

Miért vállalja el a megmérettetést?

Az EP-választások eredményének kihirdetésekor döntöttem el, hogy indulok az alelnöki pozícióért, eleget téve több tagtársam régi kérésének. Jelentkezésem célja, hogy a Jobbik radikálisan megerősödjön, és így középtávon lehetővé váljon a 2022-es kormányváltás, hosszabb távon pedig a Kárpát-medence szabadságának előmozdítása. A tagság és a leendő elnökség számára munkámat, hűségemet, áldozatkészségemet, elhivatottságomat, tapasztalatomat és határozottságomat ajánlom fel. Tenni akarok azért, hogy szervezetünk XXI. századi, nemzeti jobbközép, konzervatív párt legyen, ami vonzó a Fideszből kiábrándult nemzeti szavazók, köztük az értelmiségiek számára is, akiket megfelelő üzenetekkel csak nekünk van esélyünk megszólítani.

Mit kíván elérni politikai közösségében?

A Jobbik 2010-ben került be az Országgyűlésbe és az önkormányzatokba. A folyamatos nyomásgyakorlás, a különböző jogtalan szankciók, ellehetetlenítési kísérletek sorozata ellenére kitartottunk, mert tudjuk, hogy feladatunk Magyarország felemelése. Ahhoz, hogy a kormányváltást megvalósítsuk, elengedhetetlen, hogy szervezetünkön belül az alapoktól áttekintsük működésünket és korrigáljuk a hibákat.

„Parlamenten kívüli alelnökként ahhoz szeretnék hozzájárulni, hogy sokéves tapasztalatommal a lehető legrövidebb időn belül száz százalékban felkészüljünk a 2022-es kampányra és a kormányváltásra.”

Bár nem vagyok parlamenti képviselő, ezt leszámítva a szervezeti ranglétra minden fokát megjártam, és teljes mértékben átlátom, milyen problémákkal küzd a közösségünk. Jelenleg is egy olyan választókerületben dolgozom, amelynek része egy megyeszékhely, valamint számos kistelepülés.

Mi a programjának az üzenete?

Meggyőződésem, hogy a Jobbiknak sokszínű elnökségre van szüksége. Ha röviden kellene összefoglalnom a főbb célkitűzéseimet, akkor kiemelném

„az alapszervezetek pénzügyi forrásainak biztosítását, a hátrányos – országgyűlési képviselő nélküli – választókerületek helyzetbe hozását, a belső szolidaritás megteremtését, a humán- és pénzügyi erőforrások igazságos elosztását, ez ugyanis jelenleg nem valósul meg”.

Fontos, hogy az országos választmány jóval több kérdésben fejtse ki a véleményét, az alulról szerveződő közösségünk minden üzenete jusson el a pártvezetéshez és fordítva, minden fontosabb vezetői döntés azonnal ismertté váljon az összes tagunk számára.

„Kiemelten fontosnak tartom az IT erősítését: feladatokat és forrásokat kell biztosítani számukra, hogy kibontakozhassanak és üzeneteikkel, tevékenységükkel tudják elérni a közélettől elfordult fiatal korosztályt.”

Vonzóvá kívánom tenni a választókerületi elnöki, illetve szervezői tisztségeket. Nagyon fontos, hogy szervezőink, elnökeink tiszteletet és megbecsülést kapjanak, aminek szintén feltétele, hogy a lehető leggyorsabban biztosítsuk az ő anyagi forrásaikat is.

Legalább ilyen fontos rendbe tenni az alapszervezeteket, hogy növelni tudjuk a szervezettségünket, az alulról érkező, kiváló kezdeményezéseket becsatornázhassuk a programunkba. Szerintem ez vihet minket közelebb ahhoz, hogy a 2022-es politikai küzdelem győztesei lehessünk. Székelyföldi neveltetésem hozadéka a határozottság, a lendület, az igazságosság, az eredményesség és a nemzeti, konzervatív, jobboldali értékek képviselete, ezzel is erősíteni kívánom ezeknek az értékeknek a megjelenítését a Jobbikban.

Mire büszke eddigi pályafutása, közéleti tevékenysége kapcsán?

Közel 20 éve vagyok a nemzeti oldalon és kitartó társaimmal együtt rendületlenül küzdünk a szebb magyar jövőért. Büszke vagyok arra, hogy a sok megpróbáltatás végül nem törte meg a közösségünket.

Mai napig ugyanazzal az alázattal végzem minden feladatomat, hiszen a hosszú évek kemény munkájának hála nem érdemtelen ejtőernyősként, de nem is a hétköznapi valóságtól eltávolodott „űrhajósként” vagyok jelen a közéletben. 2010-ben és 2014-ben is a legtámogatottabb helyi jobbikos jelölt voltam az önkormányzati választáson, 2014-ben pedig második helyen végeztem a körzetemben az országgyűlési választáson úgy, hogy csapatom segítségével egy EP-képviselőt is megelőztem.

„A 2018-as parlamenti választáson országos átlag feletti eredménnyel lettem szintén erős második. Ezek az eredmények a csapatom kimagasló munkájának köszönhetőek, amiért nagyon hálás vagyok nekik.”

Az idők folyamán számos helyi ügyért álltunk ki, nem hagytuk cserben a vidékünkön élő embereket. Parlamenti és helyi szinten is képviseltük a régió érdekeit. Jelenleg székesfehérvári önkormányzati képviselőként és választókerületi elnökként küzdök a Jobbik céljaiért. De legalább ilyen fontos számomra a külhoni magyar közösségek helyzetének radikális javítása is, ezért sok fronton harcolok az elszakított nemzetrészek autonómiájáért.

Hol látja a Jobbik szerepét, feladatát a közeljövőben, 2022-ben?

„A Jobbiknak a nemzeti oldal megmentőjévé kell válnia.”

Sajnos a nemzeti, keresztény, konzervatív szavakat a Fidesz lejáratta, kiüresítette. A Fidesz se nem konzervatív, se nem nemzeti és legfőképpen nem keresztényi értékeket képviselő párt.

„A mi közösségünknek kell megmutatnia, hogy ezen értékek valójában mit is jelentenek a közéletben és a mindennapokban.”

A politikai színtéren a Jobbiknak a nemzeti, konzervatív pályán kell mozognia, annak értékeit kell hitelesen képviselnie úgy, hogy hozzájáruljon a tolvajok kormányának leváltásához. Utóbbi cél azonban semmiképpen sem jelentheti azt, hogy feladja az önálló politizálást, illetve az általa képviselt értékeket és alapelveket.

A Jobbiknak meg kell hallania a társadalom hangját, tanulnia kell a 2018-as választás eredményéből, és az igazságtalan választási rendszer sajátosságait figyelembe véve törekednie kell arra, hogy a kormányváltáshoz a lehető legnagyobb mértékben és a legjobb konstrukcióban járulhasson hozzá. A magyar emberek szabadságra, tiszteletre és valódi demokráciára vágynak, amit nekünk tiszteletben kell tartanunk, és ehhez kell őket hozzásegítenünk.