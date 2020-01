Akár az elődöntőt is kiharcolhatja Portugália ellen a magyar válogatott

A svédek elleni vereség után, Portugália ellen kell kiharcolnia az olimpiai selejtezős részvételt a magyar válogatottnak. Az eredmények kedvező alakulása esetén, amennyiben Norvégia legyőzi Szlovéniát, akkor még az elődöntőbe jutás is meglehet.

Az utolsó középdöntőbeli mérkőzésére készül a meglepetésre nagyszerűen teljesítő megfiatalított magyar válogatott. A kedd esti svédek elleni vereség után, nem volt sok ideje rágódni a csapatnak, ugyanis ma délután már a portugálok ellen kell javítania az együttesnek.

Gulyás István szövetségi kapitány szerint a svédek elleni mérkőzésen kissé fásultan játszott az együttes.

"Az első félidőben ment minden a maga útján, de úgy érzem, mint ha fásultabbak lettünk volna" - nyilatkozta az edző a 24-18-ra elveszített találkozót követően. Hozzátette, játékosai futhattak volna többet a szünet előtt, lehettek volna indítási lehetőségeik, de többször is beragadtak, megálltak.



Az edző elárulta, próbálták levenni a játékosok válláról a terhet, ennek ellenére biztosan volt rajtuk egy kis nyomás is, hiszen a csapat jó sanszot kapott eddigi sikereinek köszönhetően.

"Továbbra is bátorítjuk őket. Ezeket a mérkőzéseket élményként kell megélni. A szünetben is azt mondtuk nekik, hogy nem történt semmi, menjenek tovább, és mosolyogjanak, mint az előző meccseken, akkor semmi gond nem lesz."

A védekező-specialista Sipos Adrián leszögezte, Mikler Roland extra teljesítményt nyújtott, a védekezés is jól működött, de mindenkinek jobban kell összpontosítania a feladatára a pályán, és jobban kell figyelniük a kipattanó labdákra.

"Lehet, hogy elfáradtunk, és ez most jött ki. Nagyon remélem, hogy a következő meccsen ugyanúgy lépünk pályára, ahogyan eddig. Most is lehetett látni momentumokat, például védekezésben, és nagyon reménykedem, hogy a szerdai mérkőzést meg tudjuk nyerni"