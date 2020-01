„Ez az ország már régóta ki van éhezve egy olyan pártra, amely nemcsak beszél, hanem cselekszik is”

Január 25-én tartja tisztújítását a Jobbik, a küldöttek két elnökjelölt és 16 alelnökjelölt közül választhatnak. Balassa Péter bejelentette indulását a párt egyik alelnöki pozíciójára. A politikust a terveiről, céljairól és programjáról kérdeztük.

Miért vállalja a megmérettetést?

Fordulóponthoz érkezett a Jobbik ezzel a tisztújítással. Soha nem volt még ekkora szükség az összefogásra, és arra, hogy egy irányba haladjon a párt. Jakab Péter felkérése megtisztelő számomra, és bár nagy felelősség az alelnökjelölti indulás, elvállaltam, mert csapatjátékos vagyok, és tudom, hogy csak akkor lehet sikeres egy csapat, ha senki sem hiányzik a döntő pillanatban, és mindenki a közös ügy mellé teszi a tudása legjavát. Azt vallom, hogy úgy kell segítenem, ahogy tudok, nos, én ezzel szeretnék hozzájárulni a fejlődéshez.

Mit kíván elérni politikai közösségében?

A Jobbiknak a mai, egyelőre kétpólusú politikai közegben nincs más választása, mint a megerősödésen dolgozni. Én ezen szeretnék fáradozni jelölttársaimmal együtt. Hiszek benne, hogy bátor, határozott, egyértelmű kiállással és véleménynyilvánítással sokakat meg tudunk szólítani, egységesíteni tudjuk a tagságot, és eredményesen fel tudunk készülni a két év múlva esedékes országgyűlési választásra.

Mi a programjának az üzenete?

A legfontosabb üzenetem a csapatjáték. Ebben a pártban már sokan fektettek jelentős energiát a fejlesztő munkába, de ez elvész, ha a közösség nem egy irányba halad. Összefogni a jó ötleteket, kidolgozni a helyes irányt, és keményen dolgozni a sikerért – ez a programom.

Mire büszke eddigi pályafutása, közéleti tevékenysége során?

Közel tíz éven át dolgoztam a szombathelyi közgyűlésben, legtöbbször nem könnyű helyzetben. Hosszadalmas háttérmunka, sok győzködés és érvelés előzte meg az általam benyújtott javaslatokat szinte minden esetben, és ennek meglett a gyümölcse. Sikerült magam mellé állítani a legtöbb politikustársamat akkor, amikor a rendkívüli segélyek megduplázását kezdeményeztem, amikor kibővíttettem azok körét, akik albérletben élnek, és ennek költségeihez támogatást kérhetnek, illetve akkor is jól lobbiztam más pártok képviselőinél, amikor elértem, hogy a korábbinál kevesebb polgár aláírása is elég legyen egy helyi népszavazás kezdeményezéséhez, azaz több beleszólást kapjanak a közügyekbe a vasi megyeszékhely lakói. Mindezekre büszke vagyok, ahogy arra is, hogy az általam vezetett szombathelyi pártszervezet állandó tagsággal, baráti közösségként működik.

Hol látja a Jobbik szerepét, feladatát a közeljövőben, 2022-ben?

Ez az ország már régóta ki van éhezve egy olyan pártra, amely nemcsak beszél, hanem cselekszik is az érdekükben. Eddig azt láttuk, hogy hangzatos szlogenekkel bizony meg lehet nyerni a választókat, de csak ideig-óráig, mert az országot járva azt érzékelem, hogy elégedetlenek az emberek. Mi olyan kormányváltó erővé kívánunk válni két év múlva, amely valós válaszokat adhat az elvándorló fiatalok, az alacsony bérből tengődők, vagy éppen az egészségügyből kiszorulók kérdéseire, azaz a magyar emberek legégetőbb problémáira.