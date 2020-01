Január 25-én tartja tisztújítását a Jobbik, a küldöttek két elnökjelölt és 16 alelnökjelölt közül választhatnak. Nunkovics Tibor, a párt zöld politikájáért is felelős országgyűlési képviselője alelnökjelöltként indul a megmérettetésen. A politikust terveiről, céljairól és programjáról kérdeztük. Interjú.

Miért vállalja a megmérettetést?

Jakab Péter felhívott és azt mondta szüksége van rám a csapatában. Én pedig azt mondtam neki, hogy egy ilyen felkérésre nem lehet nemet mondani. Megtiszteltetés volt számomra Péter megkeresése, hiszen ez azt jelenti, hogy jól végzem a munkám, azt amivel az emberek megbíztak.

Ha pedig Péter azt mondja számít a tudásomra és munkámra, akkor az számomra egy komoly elismerés.

Az ilyen visszajelzésekből tudja az ember, hogy nem tévelyedett el a politika világában és jó irányba halad. A tisztesség, a becsület és a szolgálat irányába.

Mit kíván elérni politikai közösségében?

Szeretném, ha a Jobbik egy olyan párt lenne, amely megőrizve a konzervatív értékeit, 21. századi módon, ideológiai korlátok nélkül foglalkozik az emberek és az ország problémáival. Ez nem azt jelenti, hogy nincs identitásunk, nagyon is van, hiszen az igazán nemzeti ügyeket csak mi kezeljük valóban nemzeti módon. De az nem teremt megélhetést az embereknek.

Egy nemzeti érzelmű ember nemzetben gondolkodik, és nem csak az emberek egy részében, aki hozzá közel áll.

Nekem kötelességem minden megkereséssel foglalkozni, függetlenül attól, hogy milyen ideológiájú embertől érkezik. És ez így van rendjén.

Mi a programjának az üzenete?

Mindig maradj tisztességes és akkor nem érhet baj a politikában! Az elmúlt 30 évben kormányok jöttek mentek - bár ez mostanában kicsit lelassult, de ami késik nem múlik - egy valami azonban nem változott. Mindig az emberek és főleg a legszegényebbek szívtak. Ebből lett elegem és ezért lettem a Jobbik tagja is. Ez az egyetlen párt, amely ismeri és meg is akarja oldani az emberek problémáit. Azt szeretném, hogy a jövő politikai szereplői ezt tartsák a szemük előtt, bármilyen oldalról is jöjjenek.

Mire büszke eddigi pályafutása, közéleti tevékenysége során?

A nyitottságra.

Arra, hogy bárki bármikor megkeresett, mindig a legjobb tudásom szerint igyekeztem neki segíteni. Soha nem kérdeztem, hogy fideszes, MSZP-és vagy jobbikos-e az illető.

Nyilván ellenzékből nehéz hatalmas sikereket elérni, ezért örülni kell minden apró eredménynek. Ha sikerül 2022-ben a kormányváltás, akkor utána sikerült elérni nagyobb célokat, mint például a bérfelzárkóztatás, oktatás vagy az egészségügy rendbetétele.

Hol látja a Jobbik szerepét, feladatát a közeljövőben, 2022-ben?

A legfontosabb, hogy végre megtörténjen a kormányváltás. Azonban utána is észnél kell lenni, mert

nem asszisztálhatunk ahhoz sem, hogy Gyurcsány Ferenc valamilyen különös véletlen folytán újra miniszterelnöki székben üljön vagy annak közelében legyen.

Én azt gondolom, hogy eljött az ideje egy szakértői kormány felállásának, ami mögé a jelenlegi ellenzéki pártok tudnak erőt tenni, úgy hogy közben nem térünk vissza a Fidesz előtti időkhöz. Azt is kell mondani, hogy voltak az elmúlt 10 évben jó lépések, kezdeményezések. Butaság lenne kijelenteni, hogy a Fidesz mindent rosszul csinált. Nem mindent, csak sok mindent, a mérhetetlen korrupció pedig a kevés jóra is rányomta a bélyegét. A Jobbik szerepe az, hogy a társadalomban megbékélést hozzon a szekértáborok között és megmutassa, milyen az amikor valakik emberközpontúan politizálnak.