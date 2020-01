Már modellezik a felcsúti kisvasút folytatását

Csak van egy aprócska különbség: nagyvasút lesz.

Tizenegymillió forintért rendelte meg a MÁV a Bicske és a Felcsút Puskás Akadémia állomások közötti „vasútvonal forgalmi illetve erősáramú szimulációs modelljének” elkészítését, valamint ennek eredményeiről egy tanulmányterv összeállítását. Ez a vasúttársaság szerződéseit összesítő dokumentumból derül ki, amely szerint a megállapodást december elején írták alá - írja a G7.hu.

A lap felhívja a figyelmet arra is, hogy a megbízás egyértelműen villamosított vasútvonal tervezésére és kiépítésére utal, miközben a felcsúti akadémiát és az alcsútdobozi arborétumot összekötő kisvasút nem villamosított.

Magyarul nem ugyanaz a vonat jár majd a két szakaszon, és ezt erősíti a MÁV honlapján kissé elrejtett tenderkiírás is. A G7 ismertetése szerint a MÁV Zrt. a „Bicske – Felcsút Puskás Akadémia felhagyott nyomvonalon új, normál nyomtávon járható 25 kilovolt rendszerben villamosított vasútvonal tervezését” kapta feladatául.

Vagyis jelen állás szerint a kisvasút nem kis, hanem nagy (normál) vasútként folytatódna Bicske irányába

A döntés elég nehezen érthető, különösen, ha a pálya másik irányba történő fejlesztése is megtörténik Lovasberény felé. Így ugyanis Felcsútig el lehet majd jutni normál vasúttal, ha viszont valaki onnan tovább szeretne menni Alcsútdoboz, illetve a szintén felhagyott (tehát létező, de nem használt) vonalon fekvő Vértesacsa, esetleg Lovasberény irányába, akkor át kell szállni egy másik vonatra (a kisvasútra) - írja a portál.

Az egykori Székesfehérvár-Bicske vasútvonalat a '70-es évek végén zárták be, bár a bicskei honvédségi olajraktárba, illetve Székesfehérvár felől Lovasberényig járható maradt a pálya. A vonal bezárása ellehetetlenítette a Váli-völgy közlekedését, ezért talán mondani sem kell, az itt élők számára a legirritálóbb a felcsúti játékvasút, amely semmit nem segít a környéken élőknek és a gazdaságnak, ellenben legalább drága és veszteséges is (arról nem is beszélve, hogy a felcsúti kisvasútra abból a nyírvidéki vasúti üzemből hozták a szerelvényeket, ahol még szükség is lenne rájuk).

Persze, ha az eredeti tervek maradtak volna, akkor ma Felcsút és Alcsút között is normál nyomtávon épült volna meg a vasúti üzem, így még a végén értelme is lett volna az egésznek.

Nyilván nem így lett.