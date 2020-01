Szijjártóék 600 millió eurós hitelkeretet nyitottak az Eximbanknál a szaúdi együttműködéshez

Budapestre érkezett Ádi bin Ahmed al-Dzsubeir szaúd-arábiai külügyi államtitkár, délelőtt Szijjártó Péterrel egyeztetett és közös sajtótájékoztatót tartottak. A magyar tárcavezető szerint Magyarország és Szaúd-Arábia a migráció és a terrorellenes küzdelem ügyében is hasonló álláspontot képvisel.

Szijjártó rámutatott, ha a Közel-Keleten biztonsági kockázatok vannak, az újabb migrációs hullámokat indíthat el Európa irányába. Arról nem ejtett szót, hogy Szaúd-Arábia milyen szinten járul hozzá ezekhez a kockázatokhoz, például a jemeni tevékenységével.

Jemeni háborús bűnök

Jemenben 2014 augusztusában robbant ki polgárháború a húszi felkelők és Abed Rabbó Manszúr Hádi jemeni elnökhöz hű erők között. Utóbbiakat 2015 óta támogatja katonailag is Szaúd-Arábia, az ENSZ szerint az Arab-félsziget amúgy is legszegényebb országát a világ legsúlyosabb humanitárius válságába taszították. A világszervezet jelentései a húszikat, valamint Szaúd-Arábiát és szövetségeseit is háborús bűnnek minősülő erőszakos cselekményekkel vádolják.

Szaúd-Arábia és Magyarország közös humanitárius akciókat indíthat a térségben, a magyar kormány a Hungary Helps keretein belül próbál segítséget nyújtani. Emellett vízügyi együttműködés is létrejöhet, Szaúd-Arábiában fontos kihívás a vízhiány, ez a magyar technológiák és mérnöki tudás számára lehetőséget jelent.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hivatalában fogadja Ádel al-Dzsubeir szaúd-arábiai külügyminisztert Budapesten 2020. január 24-én. MTI/Kovács Attila

Szijjártó azt is megjegyezte, Magyarország nem akarja, hogy a nukleáris fegyverrel rendelkező országok száma növekedjen. Itt vélhetően Iránra utalt, a szunnita Rijád egyik biztonsági félelme, hogy a síita Teherán atomfegyvert fejleszt, ennek ellenőrzésére volt hivatott az atomalku néven elhíresült megállapodás, amit pont Budapest és Rijád egyik szövetségese, Washington rúgott fel egyoldalúan.

A sajtótájékoztató legnagyobb volumenű bejelentése a gazdasági kapcsolatok ösztönzésére létrehozott 600 millió eurós hitelkeret bejelentése volt, amit az Eximbanknál nyitottak.

Szóba került Jeff Bezos is

Néhány nappal ezelőtt kezdett terjedni az amerikai és brit sajtóban, hogy maga a szaúdi koronaherceg, Mohamed bin Szalmán állhat Jeff Bezos telefonjának feltörése mögött. Bin Szalmán 2018. május 1-jén WhatsAppon küldhetett egy videót az Amazon-vezérnek, ami kémprogramot tartalmazhatott. A Guardiannek nyilatkozó források szerint nagyon magas a valószínűsége annak, hogy a tartalom elküldése utáni órákban nagymennyiségű adathoz fértek hozzá a milliárdos telefonján.

Az nem világos, hogy pontosan milyen információkról van szó és mire használják azokat, de érdekes egybeesés, hogy a koronaherceg videóüzenete után egy amerikai bulvárlapban kiszivárgott levelezésekkel és fotókkal bizonyították, Bezos megcsalta a feleségét, amiből a világ legdrágább válása lett.

Budapesten újságírói kérdésre határozottan azt válaszolta a szaúdi külügyi államtitkár, hogy ezek a sajtóhírek