Z. Kárpát: Jegybanki beavatkozás kell a forint védelmében

A rekordgyenge forint és a továbbra is kezeletlen lakhatási válság miatt

a Jobbik egy dupla pakkot küld a kormánynak

– jelentette ki Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke pénteki sajtótájékoztatóján. Mint fogalmazott, az utóbbi napok jelenségei ártatlanul teszik ki a polgárokat olyan viszontagságoknak, amelyet egy felelős kormánynak el kellene hárítania.

A konzervatív ellenzéki politikus a részletekre kitérve elsőként azt közölte, határozati javaslatban kezdeményezik az MNB feladatkörét, lehetőségeit behatároló jogszabályok módosítását, hogy

a forintárfolyam kordában tartható legyen.

Z. Kárpát leszögezte, azt szeretnék, ha a jegybanknak lennének árfolyamcéljai. Úgy véli, a rendelkezésükre álló erőforrásokkal elkerülhető lenne, hogy ilyen vállalhatatlanul alacsony tartományba kerüljön a nemzeti valuta. A politikus közölte, az alacsony forintárfolyam miatt „nemcsak az import iPhone ára emelkedik meg”, hanem az import élelmiszerek, zöldségek, ruházati cikkeké is. Elképzelésük szerint az árfolyamra egy észszerű tól-ig határt kellene megszabni, amin belül a piac szabadon működhet, de ha ezt a határt eléri, akkor

a jegybank beavatkozhasson

a saját maga által jónak látott eszközeivel.

Z. Kárpát hozzátette, ez nem jelent visszalépést a csúszó leértékelés felé, mert ezen a csomagon komoly közgazdászoknak kell dolgozniuk, ez a munka pedig nem képzelhető el a korábbi negatív tapasztalatok figyelembe vétele nélkül. „Érteni kell a piachoz” – mondta, és bár azt elismerte, hogy az árfolyamot nem kizárólag az adott ország jegybankja befolyásolja, de

motivátorokkal lehet a piaci folyamatokra hatni,

ezt azonban épeszű módon kell megtenni. „Isten őrizz, hogy a múlt hibáiból ne tanulva ugyanazokat a hibákat elkövesse az ország!” – mondta az ellenzéki politikus.

Történelmi mélypontra került a forint Történelmi mélypontot ért el az euróval szemben csütörtökön a forint árfolyama. Az eurót 337,46 forinton jegyezték délelőtt tíz óra körül a bankközi piacon, ami a forint valaha elért leggyengébb árfolyama az euróval szemben. A korábbi árfolyammélypont az euró tavaly október végi 337,26 forintos jegyzése volt.

A csomag másik elemét ismertetve Z. Kárpát örömét fejezte ki, hogy a kormányzat végre elismerte lakhatási probléma létét. Kritizálta ugyanakkor azt, hogy tíz év után még mindig csak fel akarja mérni annak hátterét. Üdvözölte Fürjes Balázs államtitkár kijelentését, miszerint szükség van barnamezős beruházásokban bérlakások építésére, ugyanakkor emlékeztetett,

pártja 4-5 évvel ezelőtt szó szerint ezekkel a kifejezésekkel jellemezte ezt a problémát.

Z. Kárpát be is mutatta a sajtó képviselőinek a Mi Várunk programot, melyről azt mondta, leteszik a kormányzat elé az asztalra, ő maga pedig személyes konzultációt kezdeményez Fürjes Balázs államtitkárral és a kormánynak a területért felelős szakértőivel. A honatya azt is közölte, megjelölik a 2020-as költségvetésben azokat a forrásokat, amiből azonnal elkezdhető a kivitelezés. Szavai szerint a bérlakások építésétől, az üresen álló állami vagy önkormányzati lakások piacra történő visszahozásától és a lakhatási támogatási rendszertől

a kivándorlási spirál érdemi lassítása várható.