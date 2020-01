BKK-vezér: A belvárosi autós forgalmat jelentős mértékben vissza kell szorítani

Varga Ivett, a BKK frissen kinevezett vezérigazgatója az Index érdeklődésére a jövőbeni fejlesztésekről közölte, prioritás az elektronikus jegyrendszer kiépítése, a kötöttpályás hálózat fejlesztése, villamos- és trolibuszbeszerzések, illetve a gyalogos- és kerékpárosbarát beruházások.

Nem titkolt célunk, hogy a jogszabályok adta lehetőségek figyelembevételével saját kézben tartsuk a BKK teljes elektronikus szolgáltatási platformját, ide értve az e-jegyrendszert is. A cégcsoportnál jelenleg számos elektronikus alapú, egyelőre egymástól részben független rendszer működik, ezek integrációjával valós idejű, a közlekedésirányítás és szabályozás területén is versenyképes rendszert hozhatunk létre – válaszolta az Indexnek.

Emellett folytatni kell a kötöttpályás beruházásokat, a villamos- és trolibuszbeszerzéseket, és legalább ilyen kiemelt feladat a gyalogos- és kerékpárosbarát beavatkozások megvalósítása is, tette hozzá.

Szerinte a főváros és az agglomeráció közlekedésszervezését és közlekedési fejlesztéseit komplex rendszerként kell kezelni, ez igaz a stratégiai közútkezelésre is.

A Budapest Fejlesztési Központ frissen kinevezett vezérigazgatóját, Vitézy Dávidot kiváló közlekedési szakembernek tartja.

"Addig minden rendben lesz, amíg közösen tudunk dolgozni a budapestiekért, és a főváros is megkapja a legfontosabb fejlesztéseihez szükséges forrásokat"

– közölte Varga.

Arra a kérdésre, hogy lesz-e rendszerváltás a BKK-ban, Varga Ivett azt válaszolta, hogy a modern, városi közlekedésben a környezettudatos megoldásoknak kell elsőbbséget élvezniük, és ebben legfőbb ideje felzárkózni az európai jó példákhoz. A legújabb kutatások szerint például egy elektromos car-sharing gépjármű akár 12, magántulajdonban lévő személyautót is kiválthat, bár ő inkább az aktív mobilitás (például a kerékpár) híve. Hozzátette: jelenleg 8 milliárd forintot is meghaladó kerékpáros fejlesztés van folyamatban, és hamarosan elindul az EuroVelo hiányzó fővárosi szakaszának előkészítése is. A jelenleg belvárosi autópályáknak tekinthető útszakaszok humanizálását és forgalomcsillapítását is vizsgálják, ennek része a Nagykörút (kerékpáros szempontú) újragondolása is.

A portál rákérdezett a dugódíjra, ám mindössze annyit tudtak meg Vargától, hogy "a BKK számol vele". A BKK vezetője azt írta, a dugódíj bevezetésének még jogszabályi korlátai vannak, de az elkövetkezendő pár évben határozott, érdemi lépéseket kell tenni a nagy környezetterhelést okozó járművek használatával szemben, és a belvárosi autós forgalmat jelentős mértékben vissza kell szorítani. Emellett arról is beszélni kell, hogy a behajtási díj önmagában nem oldaná meg a főváros jelenlegi közlekedési problémáit, ezért komplex intézkedéscsomagra van szükség, hogy a helyzet érdemben javuljon. Ez a fővárosiak és az agglomerációból ingázók közös ügye, ezért a városvezetés, a BKK-val együtt, társadalmi konzultációt tervez a témában, árulta el.