Ebédelni hívják Orbán Viktort a gyöngyöspatai romák, de a kormányfő inkább Portugáliába megy

Orbán Viktor úgy döntött, hogy kormányzásának tizedik évében, továbbra is Farkas Flóriánnal az oldalán, migránsok hiányában ideje előhúzni a cigánykérdést. Na, nem úgy, hogy bármire is megoldással szolgáljon, csak éppen annyira, hogy felszítsa a társadalomban egyébként is parázsló tüzet a cigányság ellen.