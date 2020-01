Megduplázták a határt védő katonák számát

A kormány döntése értelmében megduplázták a déli határt védő katonák számát - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a kormányinfón.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a határszakaszon a korábbinál lényegesen nagyobb a migrációs nyomás, Röszkénél kedd hajnalban egy áttörési kísérlet is történt, 80-an támadtak a határra, öt ember át is tört, őket azonban elfogták, büntetőeljárás van folyamatban velük szemben, és ha a bűnösségük bebizonyosodik, kiutasításnak is helye van.

A kormány elrendelte a déli határ megerősített védelmét, mivel a helyzet a korábbi két év "viszonylagos nyugalmi állapotánál" lényegesen rosszabb, és a nyomás a déli határon a következő időszakban is jelentős lesz - mondta Gulyás Gergely, hozzátéve, hogy a balkáni migrációs útvonalon jelenleg is több mint 100 ezren tartózkodnak.