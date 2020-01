A kormány szerint nem könnyű megemlékezni Trianon 100. évfordulójáról - Európa ünnepelheti az országcsonkítást

Már több alkalommal beszámoltunk arról, hogy az Orbán-kormánynak igencsak meggyűlik a baja a trianoni békediktátum 100. évfordulójára való megemlékezéssel, és itt elsősorban nem is arra gondolunk, hogy valamelyik közszolgálati tévécsatornán sugároznak-e majd valami tematikus műsort, vagy hogy készítenek-e egy emlékművet - hanem arra az egyszerű tényre, hogy

megjelenik-e a békeszerződés igazságtalansága a nemzetközi közvélemény előtt, vagy Európa együtt ünnepli majd mondjuk Szlovákiával, Romániával és Szerbiával az országcsonkítást.

A mai kormányinfón éppenséggel Gulyás Gergely kancelláriaminiszter ismerte el, hogy

nem tud nemzetközi megemlékezésről a 100. évfordulón, de szerinte ez nem is lenne "könnyű".

Sok állam ünnepelni fogja, azok viszont nem tudnak megemlékezni a magyarokkal, akik számára ez tragédia volt - tette még hozzá. Az Orbán-kormány így jobb híján azt javasolja, hogy azok az állami intézmények, amelyek hozzá tudnak járulni a megemlékezéshez, kapjanak plusz forrást, hogy megfelelő módon emlékezzenek a békediktátum 100. évfordulójára.

Emlékezetes, korábban Rétvári Bence államtitkár szögezte le:

"a Kormány részéről úgy tekintünk a nemzeti összetartozás évére, mint ami az I. világháborús centenáriumi eseménysorozat utolsó éve".

Érdekes hozzáállás ez egy olyan kormányzat részéről, ami egyébként egy-egy külföldi újságcikkre is ugrik, és kezd szélmalomharcba akár az Európai Unióval szemben is. A meghunyászkodás azért is lehet meglepő, mert egyébként a magyar külügy szerint nagyon jó a viszonyunk a környező országokkal (kivéve Ukrajna).

Újabb provokáció a "szövetségestől": Ünnep lehet a trianoni diktátum Romániában Bencsik János alig leplezett provokációnak tartja keleti szomszédunk lépését. Az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) és a bukaresti jobbközép kormányt támogató, jobboldali Népi Mozgalom Pártja (PMP) szavazataival megkapta a román képviselőház közigazgatási bizottságának ajánlását kedden az a törvénytervezet, amely a trianoni szerződés napjává nyilvánítaná június 4-ét Romániában.

Azért tudnak ezek a kapcsolatok szavakban ennyire barátiak lenni, mert a kormány semmilyen valóban fontos, a helyi magyarság által sérelmes ügyért nem vállal fel konfliktust - fogalmazott érdeklődésünkre Bencsik János.

A politikus emlékeztetett, miközben a Fidesz kiépítette a maga klientúráját a külhoni területeken,

a Jobbik már 2017 óta követeli a kormányzattól a századik évfordulóra vonatkozó egységes koncepciót.

Azonban eredménytelenül, még ha a párt üdvözli is, hogy a kormányzat érdemben lépett fel a kárpátaljai magyarság érdekében.

Ugyanakkor az mára egyértelművé vált a kormányzati megszólalásokból, hogy nincs politikai szándék arra, hogy nemzetközi színtéren álljanak ki a külhoni magyarság érdekében, illetve képviseljék a valós problémáikat a különböző fórumokon - marad a klientúraépítés és a politikai függéshez kötött gazdaságfejlesztések.

Az Orbán-kormány nem támogatja azt az európai polgári kezdeményezést sem, mely a nemzeti régiókról szól, és a székely magyarok önrendelkezését is segítené - tette ehhez hozzá Bencsik János.

"Trianon 100. évfordulója egy kiváló lehetőség lett volna, hogy szembenézzünk a békediktátum mai napig tartó hatásával, azonban a kormány erre nem képes"

- fogalmazott az országgyűlési képviselő.