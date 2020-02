Hamisan tanúzhatott a lúgos orvosnak alibit szolgáltató titkárnő

Idén is megtartják a 16 Akciónap a Nők Elleni Erőszak Ellen elnevezésű kampányt, aminek a tavalyi intézményi árulás után 2019-ben a családon belüli erőszak gyerekekre gyakorolt hatása a központi témája. Nem véletlen. Az idei évben ugyanis több brutális gyilkosság is történt hazánkban, ahol a bántalmazó nemcsak párjával, de közös gyermekükkel is végzett.