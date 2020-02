Még pályára sem léptek, de már bajban vannak

Március végén kulcsfontosságú meccs vár a magyar csapatra Bulgáriában, a pótselejtezős elődöntő tétje a döntőbe jutás, ahol az Izland-Románia összecsapás győztesével játszhatunk a Puskás Arénában az Európa-bajnokságért. Általában szeretünk reménykedni pályára lépés előtt, hogy aztán elüssön minket a valóság, de látva a csapat idegenbeli formáját és a játékosokról érkező híreket, nincs okunk bizakodni.

Hiányzik az idegenbeli teljesítmény

Marco Rossi csapatának egyik erőssége, hogy nagyon jó marketinggel, a szurkolók érzelmeit látványosan meglovagolva, akkor is el tudja adni magáról a szerethető csapat képét, amikor nem jönnek az eredmények.

A másik jellemzőjük, hogy idegenben kedves vendégként viselkednek és nem igazán zavarják a hazai csapatot a játékban.

A Rossi-válogatott eddig nyolc meccset játszott külföldön, ebből egyetlen győzelmet sikerült összehozni (Azerbajdzsán, 1-3), és egy döntetlent (Észtország, 3-3), hat vereség mellett. Az elveszített hat találkozó közül öt esetben még gólt sem tudtunk rúgni.

Lehet rosszabb?

A fent vázolt eredménysor és a keret jelenlegi állapota Bulgária ellen sem ígér sok jót. Január elején írtunk arról, hogy Julian Nagelsmann szerint Willi Orban a térdműtét után csak áprilisra fog felépülni, ezzel rögtön az állomány legértékesebb tagja és legjobb belső védője esett ki.

Kádár Tamás Splitben, a horvátok ellen látványosan gyenge teljesítményt nyújtott, Walesben hivatalosan sérülés miatt nem lépett pályára, de még így is alapembernek számít a védelemben Rossinál.

Kádár a sajtóhírek szerint összebalhézott edzőjével, Olekszij Mihjalicsenkóval a Dinamo Kijev törökországi edzőtáborában, ennek következtében a magyar játékosnak hétfőn már nem kellett az első csapattal edzenie, száműzték az ifisták közé. A Dinamo Moszkváról olvashatunk, mint lehetséges kérőről, mielőbbi átigazolás és rendszeres játéklehetőség után március végére akár formába is lendülhet Kádár, de jelenleg messze vagyunk ettől.

Baráth Botond utolsó tétmeccse október óta a walesi égés volt, leghamarabb márciusban játszhat újra, az amerikai bajnokság akkor kezdődik.

Willi Orban és Baráth Botond Szlovákia ellen Béli Balázs

Középpálya

Tegnap számoltunk be róla, hogy Dzsudzsák Balázstól szakmai okok miatt megvált az al-Ittihad Kalba, így csapat nélkül áll. Walesben csereként Varga Roland váltotta a kapitányt, ha Rossi most is benne gondolkodna, nála sem találna sok játékidőt a Fradinál: az eddig lejátszott 2020-as bajnokikon a Paks ellen 21, Kisvárdán 8 percet kapott.

Nagy Ádám egy vissza-visszatérő bokasérüléssel küzd, elvétve játszik, az utolsó három bajnokin kétszer végig a kispadon ült, egyszer a keretben sem volt, de legalább az FA-kupában szerepelt.

Sallai Roland sem hoz sokkal jobb számokat a Freiburgban. Vasárnap 23 perc a Köln ellen, előtte végig padozott két meccset.

Támadók

Szalai Ádám az egyik leghasznosabb tagja a magyar válogatottnak (sőt), de a Hoffenheimtől távozva a Mainzban sem tudott alapemberré válni. Csereként szinte rendszeresen láthatjuk, 16 bajnokin 791 játékperc áll a neve mellett, 1 góllal és 1 gólpasszal.

Szalai Ádám, a Puskás Aréna avatóján, az ellenfél Uruguay Béli Balázs

Holender Filip ennél több időt tölt pályán a Luganóban, meccsenként átlagosan 62 percet (16 meccs, 991 perc), 2 gól a mérlege. Csatárokkal egyébként sem állunk jól, Rossi Wales ellen még behívta Feczesin Róbertet, aki az NB1-es góllövőlista élén áll, de azóta az NB2-es Vasashoz igazolt.

Innen indulva komoly bravúr kellene ahhoz, hogy először Bulgárián, aztán Románián/Izlandon átlépve megnézhessük, hogy mit tud a válogatott Franciaország, Portugália és Németország ellen.