Mit mond az a focista, aki volt lengyel és amerikai gólkirály is? - "Hatalmas öröm számomra, hogy újra Fehérváron futballozhatok"

Székesfehérváron folytatja karrierjét a válogatottságtól a klubkarrierje miatt visszavonuló, jelenleg szabadon igazolható csatár, Nikolics Nemanja. A Mol Fehérvár viszont arról már nem ír, hogy a háromszoros magyar (Videoton), egyszeres lengyel (Legia Varsó) és egyszeres amerikai (Chicago Fire) gólkirály, aki nem mellesleg két-két alkalommal nyert magyar és lengyel bajnokságot is, mennyi időre írt alá, így arról sem tudni, hogy mennyit kereshet majd a futballista.

Egyelőre annyi biztos, hogy a 32 éves Nikolics a 71-es mezt fogja viselni.

“Végre hazajöttem! Hatalmas öröm számomra, hogy újra Fehérváron futballozhatok és lehetőségem lesz befejezni azt, amit 2015 nyarán félbehagytam"

- lelkendezett úgy a magyar élvonalnak a tapasztalt labdarúgó, mint ahogy egy svéd harmadosztályból érkező guineai középpályás szokott.

Majd folytatta: "Többször is elmondtam, Magyarországon egy csapatban szeretnék csak játszani, ez pedig a Vidi. Boldog vagyok, hogy a tulajdonos úrral egyetértettünk abban, hogy a mi jövőnk közös! Nagyon motivált vagyok, ég bennem a bizonyítási vágy, a csapatot újabb nagy sikerekhez akarom segíteni. Bármerre jártam, a szurkolókkal mindig szoros kapcsolatot ápoltam, de a Vidi-szurkolókkal egészen speciális a viszonyom. Egy őszinte szerelem, ami az én részemről soha nem fog elmúlni, remélem, az ő részükről sem! Megérdemlik ők és a város is, hogy sikeres csapatuk legyen. Minden feltétel adott most ehhez, a mi feladatunk, hogy dolgozzunk és megvalósítsuk az álmokat."

S ha már szerződés nélküli magyar válogatottakról van szó, akkor muszáj megemlítenünk Dzsudzsák Balázst is, akit a napokban az arab munkaadója tett lapátra - ha Nikolics feltételezhetően magas fizetési igényeit is ki tudja köhögni az egyik NER-közeli hazai klub, akkor a válogatott szélső is kiköthet Magyarországon.