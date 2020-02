Újabb családi mészárlás - megölte két gyermekét, majd magával is végzett egy tatabányai férfi

Varga Judit igazságügyi miniszter Facebook-oldalán számolt be a győri kettős gyermekgyilkosságról készült jelentés megállapításairól. A tárcavezető további szigorításokat helyezett kilátásba, ugyanakkor világos politikai üzenettel is szolgált: a megállapítása szerint migrációt támogató Isztambuli Egyezménynek nincs köze a kapcsolati (családon belüli) erőszakhoz, ezért a kormányzat azt nem is fogja ratifikálni.