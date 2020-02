A bérkérdés lesz a Jobbik prioritása a következő ülésszakban

A Jobbik Rácalmáson tartott kihelyezett frakcióülést, utána Jakab Péter pártelnök és Kálló Gergely, a térség időközi parlamenti képviselő választásának összellenzéki jelöltje tartott sajtótájékoztatót.

Jakab újra elmondta, ami az elmúlt napokban már sajtónyilvános volt: az új pártigazgató Lejer Zoltán lett, a helyettesei Tokody Marcell és Faragó Tamás. A frakcióvezetésben is történt változás: Lukács László távozott a frakcióelnökségből, hogy teljes erőbedobással az országos elnökségre koncentrálhasson, helyére Nunkovics Tibort választották frakcióvezető-helyettesnek.

Lejer Zoltán a Jobbik új pártigazgatója A Jobbik elnöksége szerdai ülésén Lejer Zoltánt, a párt Bács-Kiskun megyei regionális igazgatóját választotta meg pártigazgatónak. Lejer Zoltánt az elnökség tíz jelölt közül találta a legalkalmasabbnak erre a feladatra - közölték. Az új pártigazgató Szabó Gábort váltja, aki korábban 16 éven át töltötte be ezt a tisztséget.

A Jobbik elnöke arról is beszélt, hogy Fejér megye 4-es számú választókörzetében hamarosan időközi választás lesz, ez volt a prioritás a frakcióülésen is, ahol eldöntötték: minden létező jogi és szakmai segítséget megadnak Kálló Gergelynek ahhoz, hogy megválasztása esetén a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban tudjon válaszokat adni a térségben élők problémáira, tehát tulajdonképpen nem is csak egy képviselőt, hanem teljes frakciót kaphatnak az emberek, ráadásul az összellenzéki együttműködésnek köszönhetően ez több pártot is jelent.

Jakab leszögezte, hogy a Jobbik emberközpontú párt, ezért elsősorban nem zárt ajtók mögött tanácskoztak, hanem a képviselőkkel végigjárták a választókörzet településeit, standoltak és beszélgettek az emberekkel, mert a választóknak kell megmondaniuk, hogy mit képviseljenek hangsúlyosan.

Kálló Gergely és Jakab Péter Béli Balázs

A pártelnök szerint a következő ülésszakban nem filozofálásra van szükség, hanem az emberek mindennapi problémáira kell fókuszálni, legfőképp a megélhetésre, ezért a tavaszi időszakban a Jobbik prioritásai:

a béremelés

az adócsökkentés

és a multik még hangsúlyosabb bevonása lesz a közteherviselésbe.

Jakab kifejtette, hogy a választópolgárok több problémáról is beszéltek nekik:

sok nyugdíjas szerint vérlázító a 2,8 százalékos emelés, miközben az MNB prognózisa alapján az infláció 3,5 százalék lesz – a Jobbik ezért napirendre veteti a differenciált nyugdíjemelés és a férfiak 40 év munkaviszony utáni nyugdíjazásának lehetőségét

az egészségügyben rendezni kell a finanszírozást, a felszereltséget és emelni a béreket

az iskolák felújítására sokkal több forrást kellene fordítani, a Jobbik tudásalapú társadalom kialakításán dolgozna, mert nem rabszolgákra, hanem magas kompetenciával rendelkező fiatalokra van szükség

Az ellenzéki párt vezetője arra is reagált, hogy a közelmúltban Röszkénél, tegnap Kelebiánál tűnt fel menekültekből/migránsokból álló csoport. A Jobbik szerint vissza kell állítani a határőrséget.

Az ellenzéki kooperáció is szóba került, a Jobbik elkötelezett az ügyek mentén történő szoros együttműködés mellett, az egyik ilyen a kormány leváltása, de ugyanilyen fontos az Orbán Viktor utáni világ sarokpontjainak előkészítése.

Kálló Gergely történelmi helyzetnek nevezte az időközi választást, mert 1990 óta nem volt olyan jelölt a térségben, aki mögé az összes, frakcióval rendelkező ellenzéki párt beállt volna, majd szavazásra buzdított.