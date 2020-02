A Hungarikum Bizottság összehívását kérik a minisztertől a megsemmisített Tokaji borok miatt

Magyar Zoltán jobbikos országgyűlési képviselő a Hungarikum Bizottság összehívását kérte Nagy István agrárminisztertől a Grand Tokaj állami borászat szegi pincéjében zajló "technológiai folyamatok" miatt.

Itt egy újabb videó arról, hogyan zajlott a munka a Tokaj-Hegyalján:

Ahogy arról beszámoltunk, jelentős tételben, becslések szerint milliós palack számra tüntetnek el 2014 előtti évjáratú Tokaji borokat, és a felvételek alapján minden különösebb válogatás nélkül öntik azokat IBC tartályokba. A borokból - értesüléseink szerint - ablakmosó folyadék készül.

Itt egy lista 46.581 palack megsemmisített Tokaji borról Ahogy arról az elmúlt napokban több anyagban is beszámoltunk, az állami tulajdonban álló borászat, a Grand Tokaj szegi pincészetében ipari szinten zajlik (zajlott?) a Tokaji borok megsemmisítése.

Arról is bemutattunk egy hangfelvételt, amikor egy cég képviseletében arról érdeklődtek a Grand Tokaj állami borászatnál, hogy a boltokból visszarendelt tételekből vásárolhatnak-e, hogy abból cefrét főzzenek. A Grand Tokaj ezt elutasította, munkatársuk pedig azt állította, hogy bár

a borok minőségével semmi baj nincs, ám azokat meg kell semmisíteni.

A cég az UNESCO védettségű Tokaj-Hegyalján működik, és Hungarikum termékeket állít elő, azonban a komoly állami támogatás dacára, az Opten adatai szerint, a 2018-as évet több mint 563 millió forint mínusz adózás előtti eredménnyel zárta, míg 2017-ben a vesztesége meghaladta az 1 milliárd forintot is.

A borászatot több alkalommal is kerestük emailen, azonban nekünk nem válaszoltak, csak egy Facebook-posztban reagáltak. A közösségi oldalon közreadott közleményükben - amellett hogy perrel fenyegettek - többek között azt írták, hogy

"Szegi telephelyünkön több ütemben jelenleg is zajlik a még 2014-ben zárolt és akkor a kereskedelemből visszahívott borok visszaürítése, ütemezett technológiai folyamatok mentén. Ezek a 2010. előtt palackozott italok a Társaság tulajdonában vannak, de sajnos tételes vizsgálatok alapján nem feleltek meg a törvényi előírásoknak, a tokaji termékleírásnak és az eredetvédelmi szabályoknak, ahogyan ezt a Grand Tokaj jogelődje, a Tokaj Kereskedőház a zároláskori nyilatkozataiban is nyilvánosságra hozta. Ezért van szükség a visszaürítésükre, ami nagyon sajnálatos esemény, de tudatosan és engedéllyel történik, éppen a tiszta, eredetvédett tokaji borok hitelességének védelmében.

A Grand Tokaj a jelenlegi visszaürítést - ahogyan azt eddig is - jogilag és technológiailag szabályosan, a jövedéki és hatósági előírásokat betartva, illetve a hulladékgazdálkodási és a környezetvédelmi normáknak megfelelően végzi. Lelkiismeretünk tiszta, nyugodtan állunk minden hatósági vizsgálat elé, bárhol bárki is tesz feljelentést az ügyben."

Utóbbira lesz is lehetőségük, ugyanis a Jobbik két politikusa, Magyar Zoltán és Bíró László a Legfőbb Ügyészséghez és az Állami Számvevőszékhez fordult, hogy a hatóságok választ adjanak az állami vagyon sajnálatos visszaürítésére.

Magyar Zoltán emellett a Hungarikum Bizottság összehívását is szorgalmazta, illetve több alkalommal kért lehetőséget az állami borászattól arra, hogy a helyszínen tisztázhassa a helyzetet, illetve beletekinthessen a cég dokumentumaiba. Amennyiben ez megtörténik, beszámolunk róla.