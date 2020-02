Impeachment után: Trump megkezdte a politikai leszámolást

Az ellene lefolytatott alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) két kulcsfontosságú tanúját is elbocsátotta állásából pénteken Donald Trump amerikai elnök, nyilvánvaló bosszúhadjáratot indítva, alig két nappal azután, hogy a szenátus rövid úton felmentette őt a vádak alól - írja az MTI.

Nem sikerült megbuktatni Donald Trumpot Megtörtént a végszavazás a Donald Trump elmozdítását célzó alkotmányos vádeljárásban, az elnök túlélte az impeachmentet, sem a hatalommal való visszaélés, sem a kongresszusi vizsgálat akadályozása vádpontjában nem ítélték el. A szavazatok a demokrata-republikánus törésvonalnak megfelelően osztódtak szét. Az összes demokrata szenátor Trump megbuktatására szavazott és egyetlen kivétellel minden republikánus az elnök mellé állt.

Gordon Sondland, az Egyesült Államok Európai Unióhoz akkreditált nagykövete pénteken nyilatkozatban adta hírül menesztését, rövid nyilatkozatát számos amerikai médium ismertette.



"Értesítettek ma, hogy az elnök azonnali hatállyal haza szándékozik rendelni engem" a nagyköveti posztról - írta a politikai kinevezettnek számító Sondland, aki annak idején egymillió dollárt adományozott Trump 2016-os elnökválasztási kampányához.



Menesztésének oka nyilvánvalóan az, hogy a demokrata többségű képviselőház által Trump ellen kezdeményezett impeachment bizottsági meghallgatásain nyilvánosság előtt azt vallotta, meggyőződése szerint egyfajta zsarolás volt, amikor Trump azt követelte Kijevtől és személyesen Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől, hogy indítsanak nyomozást Joe Biden volt alelnök és demokrata elnökjelölt, valamint fia, Hunter Biden ukrajnai üzletei ügyében.



Néhány órával korábban a Nemzetbiztonsági Tanácstól bocsátották el azt az Alexander Vindman nevű alkalmazottat, aki a hadsereg alezredeseként a testület Ukrajna-szakértője volt, és szintén tanúskodott az elnök ellen indított eljárás képviselőházi meghallgatásain.



Őt és ikertestvérét, a jogászként ugyancsak a Nemzetbiztonsági Tanácsnál dolgozó Yevgeny Vindman alezredest fegyveres kísérettel vezették ki pénteken a Fehér Ház épületéből.



Alexander Vindman, aki a demokrata párti törvényhozók egyik legfőbb tanúja volt, a bizottsági meghallgatásokon elmondta, hogy Trump és Zelenszkij tavaly júliusi telefonbeszélgetését a Fehér Ház úgynevezett szituációs szobájában hallgatta nemzetbiztonsági kollégáival és Mike Pence alelnök hivatalának munkatársaival együtt, s ennek alapján elég részletes információkkal szolgált a beszélgetés tartalmáról.



Mint a törvényhozóknak decemberben elmondta: nem sokkal ezután értesítette hivatali feletteseit a beszélgetés miatti aggodalmairól.



Sajtóinformációk szerint Vindman várhatóan visszatér a védelmi minisztériumba. Mark Esper védelmi miniszter péntek délután - még az elbocsátás előtt - azt nyilatkozta: szívesen látják viszont egykori munkatársaikat, "bárhol szolgáljanak is, bármilyen feladatot is lássanak el".



A Donald Trump elleni vádpontokat tavaly decemberben fogalmazták meg a képviselőház illetékes bizottságai. Az elnököt egyrészt a hivatalával való visszaéléssel vádolták, amiért nyomást gyakorolt Ukrajnára, hogy indítson hivatalos vizsgálatot politikai riválisával, Joe Bidennel szemben az idei amerikai elnökválasztás előtt, miközben felfüggesztette a kongresszus által korábban Ukrajnának megszavazott katonai segély folyósítását. A másik vádpont az ügyben indított kongresszusi vizsgálat akadályozása volt. A republikánus többségű szenátus azonban a héten felmentette Trumpot mindkét vád alól.



"Szokás szerint a Fehér Ház menekül az igazság elől. Vindman alezredes az alkotmányunk védelmére tett esküjét tartotta be. Ez a lépés (elbocsátása) nem az erő jele" - mondta pénteken Chuck Schumer, a demokraták szenátusi frakcióvezetője.