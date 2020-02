Hét településen tartanak ma időközi választást

Hét településen tartanak ma időközi önkormányzati választást: Balatonszabadiban, Kazsokon, Kistamásiban, Ortaházán és Kisbucsán polgármestert, Keszthelyen egyéni választókerületi képviselőt, Rábaszentandráson képviselőket választanak.

A Somogy megyei Balatonszabadiban azért kell időközi választást tartani, mert a tavaly októberi voksoláson szavazategyenlőség alakult ki a két, független polgármesterjelölt között. Ezúttal is ők ketten indulnak a tisztségért, a községben mintegy 2400-an szavazhatnak.



A szintén Somogy megyei Kazsokon a polgármester lemondása miatt írtak ki időközi voksolást. Három független jelölt verseng a posztért, rájuk 244 választópolgár voksolhat.



A Baranya megyei Kistamásiban azért kell polgármestert választani, mert az eddigi településvezető elhunyt. A tisztségért hat független jelölt indul, a névjegyzékben 117 helyi lakos szerepel.



A Zala megyei Ortaházán szintén haláleset miatt kell időközi választást tartani, a polgármester ugyanis egy hónappal az októberi voksolás után elhunyt. A posztért három független jelölt indul, a választói névjegyzékben 95-en szerepelnek.



A szintén Zala megyei Kisbucsán októberben szavazategyenlőség alakult ki a két, független polgármesterjelölt között, ezért írtak ki időközi választást. Most ugyanaz a két jelölt indul, rájuk a település 395 választópolgára szavazhat.



Ugyancsak Zalában, Keszthelyen a 6. számú egyéni választókerületben szintén szavazategyenlőség miatt kell képviselőt választani. Ketten indulnak a tisztségért: a Fidesz-KDNP és a Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület jelöltje. A választói névjegyzékben 1812-en szerepelnek.



A Győr-Moson-Sopron megyei Rábaszentandráson négytagú képviselő-testületet választanak, mert októberben egy képviselőjelölt sem indult, így csak polgármestert választott a falu. Emiatt az előző képviselő-testület mandátuma az új választásig meghosszabbodott. Az időközi választáson nyolc független jelöltre szavazhat a 371 választópolgár.



Öt településen - Bajnán, Bükkszentmártonban, Koppányszántón, Sajópüspökiben és Veresegyházon - roma települési nemzetiségi választást is tartottak volna, ezek azonban jelöltek hiányában elmaradnak. Ezeken a településeken emiatt legközelebb csak 2024-ben lehet roma nemzetiségi önkormányzatot alakítani.