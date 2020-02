Lemondatnák posztjáról a Jakab Pétert "lefaszszopozo" fideszes politikust

Összeférhetetlenségi indítványt kezdeményeztek a korábban Jakab Péterről minősíthetetlen stílusban író sümegi fideszes képviselő, Remete Józseffel szemben. Mint ismert, a Fidesz színeiben politizáló Remete tavaly december végén "faszszopo idiotának" nevezte Jakab Pétert, a Jobbik frakcióvezetőjét a Facebookon.



"Egy igazi faszszopo vagy, idióta" - így írt a fideszes képviselő Jakab Péternek Az Index írta meg, hogy Remete József, Sümeg fideszes önkormányzati képviselője saját privát Facebook-profiljával írt hozzászólást Jakab Péter közösségi oldalára az egyik poszt alá. A kormánypárti politikust a Vlog előzetese bőszítette fel ( de legalább nem azt írta le, hogy "fasszopó", szóval lehetett volna ez sokkal rosszabb élmény is).

A minősíthetetlen komment természetesen általános felzúdulást váltott ki. Egy helyi civil egyesület, az Élhetőbb Városért Egyesület aláírásgyűjtésbe is kezdett januárban annak érdekében, hogy Remete távozzon a közéletből.



Közben az is kiderült, hogy Remete József az ügyvezetője annak a Remete Kft.-nek, amely 2020-ban 50 millió forintért végezheti a helyi közétkeztetést. Vagyis a település fideszes többségű önkormányzata bízta meg a mosdatlan szájú képviselőt, aki a pénzügyi bizottság elnöki tisztségét is betölti.



A Remete Kft. a 2018-as beszámoló alapján 171 millió forint árbevételt ért el, de csak másfél millió forint nyereséget termelt. 29 alkalmazott mellett egy tulajdonosa és egy vezetője van, Remete József.

Az Élhetőbb Városért Egyesület nem elégedett meg ennyivel. Február 14-én kiadott közleményükben bejelentették: az Élhetőbb Városért Egyesület színeiben mandátumot nyert képviselői összeférhetetlenségi indítványt kezdeményeztek Remete Józseffel szemben. Mint írják:

"Kerüljön megállapításra, hogy Remete József fideszes képviselő tavaly decemberi viselkedése és a fennálló pénzügyi megbízása miatt méltatlan arra, hogy a népképviseletet méltóan, elfogulatlanul tudja ellátni"

Az egyesület elnöke, Kovács Mihály érdeklődésünkre úgy fogalmazott:

"Remete úr továbbra is úgy tesz, mintha semmi nem történt volna"

- mondta arra a kérdésünkre, hogy Remete József bocsánatot kért-e már.

Kovács hozzátette: