"A kormánynak stratégiai megállapodást kellene kötnie a Vasművel"

Február 16-án heten indulnak Fejér megye 4-es választókerületében az időközi országgyűlési képviselő-választáson, miután tavaly októberben a terület képviselőjét, Pintér Tamást Dunaújváros polgármesterévé választották.

Az időközivel kapcsolatban az elmúlt hónapok talán legérdekesebb híre az volt, hogy a Fidesz nem tudott önálló képviselőjelöltet indítani. Először arról lehetett hallani, hogy a város jegyzőjét (azóta közös megegyezéssel pozíciójából távozó) Sürü Renátát támogathatja a kormánypárt, végül azonban jobb híján Iváncsa polgármestere, Molnár Tibor mögé álltak be.

A kormánypártok tétovázásán nincs mit csodálkozni, valódi erőt ugyanis már évek óta nem tudtak felmutatni se a városban, se a körzetben, ráadásul a kampányban az ellenzék minden erejét bevetette, hogy közös jelöltjük, jelenleg a dunaújvárosi polgármester kabinetfőnökeként tevékenykedő Kálló Gergely ülhessen be február 16-át követően a parlamentbe.

Kálló péntek reggel az ATV Start című műsorának vendégeként elmondta, hogy a jelöltséget Pintér Tamás felkérésére vállalta el, azzal a feltétellel, ha személyét az idő szűke miatt, előválasztás nélkül a többi párt is hajlandó elfogadni. Ez nem is okozott problémát, az LMP, a Momentum, az MSZP, a Párbeszéd és a Demokratikus Koalíciói is alkalmasnak találta a feladatra a jobbikos jelöltet.

A képviselőjelöltet több konkrét programpontjáról is kérdezték a műsorban. Ilyen például, hogy számon kérné a kormányon, miért nem kerültek még beüzemelésre a Modern Városok Program keretében Dunaújvárosnak beígért elektromos buszok. Kálló emlékeztetett, hogy bár a határidő már lejárt, se a buszok, se a járműpark korszerűsítésére ígért pénz nincs sehol, pedig az iparváros számára nagyon fontos lenne, hogy a Vasmű okozta légszennyezést ne fokozzák még a régi, elavult, pöfögő járművek is. Felmerült a kérdés, ellenzékiként hogyan tudna pénzt szerezni erre az őt nem támogató kormánytól.

„Galambos Dénest is támogatta a kormány mégsem szerzett pénzt, Cserna Gábort is támogatta a kormányzat és mégsem szerzett rá egy fillért sem”

-mondta erre Kálló, aki szerint jelenleg a legjobb kombináció, ha az ellenzéki városvezetés mellé egy ellenzéki képviselőt választanak, akik kooperációval pályázatok, költségvetési módosítók útján ki tudják harcolni a szükséges forrásokat a körzet számára.

További környezetvédelmi intézkedésként említette a város terjeszkedése miatti erdőirtás visszafordítását. A lakóövezetet a Vasműtől elválasztó erdősáv ugyanis az elmúlt évtizedekben egyre jobban zsugorodott, ami szintén a levegő minőségének romlásához vezetett, ez azonban zöldítéssel visszafordítható folyamat, ami illeszkedik a város által kihirdetett klímavédelmi akciótervhez is.

Szóba került továbbá a Vasmű reprivatizációja. Kálló szerint ugyan jó lenne, ha állami kézbe kerülne a Vasmű, de ennek jelenleg se a politikai, se a gazdasági feltételei nincsenek meg. A Fidesz minden kampányban bedobja ezt az ötletet, de valódi cselekvés helyett, csak a feszültséget szítja a cégvezetéssel.