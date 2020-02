Kálló: Nem lehetünk közönyösek, el kell menni szavazni!

A vasárnapi időközi országgyűlési választás előtt sajtótájékoztatót tartott Kálló Gergely, az ellenzéki jelölt, valamint Jakab Péter a Jobbik elnöke és Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció alelnöke.

Történelmi jelentőségű választás előtt állunk, mert Fejér megye 4. választókerületében

az országgyűlési választások szintjén fog vizsgázni az az ellenzéki együttműködés,

ami az önkormányzati választásokon már jelesre vizsgázott – hívta fel a figyelmet Jakab Péter, a Jobbik elnöke azon a szombat délelőtti sajtótájékoztatón, amit a választókerület központjában, Dunaújvárosban tartott Vadai Ágnessel, a Demokratikus Koalíció (DK) alelnökével és a jobbikos Kálló Gergellyel, az ellenzék közös képviselőjelöltjével. Jakab elékeztetett, októberben az ellenzék hatékony együttműködésének köszönhetően

tíz megyei jogú városban, a fővárosban és számos kisebb településen is ellenzéki polgármestert választottak meg maguknak a magyar emberek.

Jakab szerint a vasárnapi időközi választáson fog kiderülni, hogy ez az egy egy elleni küzdelem 2022-ben sikeres lehet-e. Az viszont biztos – tette hozzá –, hogy amikor az ellenzék teljes összefogást mutat, akkor mindent elkövet annak érdekében, hogy két vállra fektessék a Fideszt. A Jobbik elnöke úgy véli, holnap a választópolgároknak kell feltennie az „i”-re a pontot, és megüzenni az ellenzéki politikusoknak, hogy ez a járható út, ezt kell végigjárni, hogy eljussanak 2022-ben a kormányváltáshoz.

Az ellenzéki politikus úgy vélte, ez még nem a siker receptje, ahhoz ugyanis hiteles, elfogadott jelöltre van szükség,

az ellenzék pedig megtalálta a hiteles jelöltet Kálló Gergely személyében.

Az ellenzéki jelöltről Jakab úgy vélekedett, képes integrálni a választópolgárokat,

ő egy igazi néppárti politikus, akinek nem az a fontos, hogy ki jobboldali és ki baloldali,

hanem olyan, akinek az a feladata, hogy mindenki számára biztosítsa a szabadság és a gyarapodás lehetőségét. Jakab saját tapasztalatait megosztva úgy látja, a dunaújvárosi választókörzetben élők mind hasonló a problémákkal szembesülnek: alacsony bérek, alacsony nyugdíjak, a felháborítóan alacsony nyugdíjemelés, az egyészségügyi ellnátás, iskolák rossz minősége.

A közös problémákra közös megoldást szorgalmaz az ellenzéki pártelnök:

azt szeretném, ha a közös nevezőt úgy hívnák, hogy Kálló Gergely, akinek a vasakaratára és tisztességére szükség van ahhoz, hogy ebben a körzetben nem a fideszes kiskirályok, az oligarchák gyarapodjanak, hanem akik Dunaújvárost és a környező településeket felépítették, most akarják építeni vagy építeni fogják

– mondta.

Jakab hangsúlyozta, ha Kálló nyeri e választást, nem egy, hanem rögtön öt ellenzéki frakció fog mögötte állni.

Vadai Ágnes, a DK alelnöke ugyancsak úgy látja, Kálló vasakarattal és tisztességgel fogja képviselni a választókerületben élőket. Emlékeztetett, ősszel az ellenzéki együttműködés már megmutatta,

a hazát, a szolidaritást és a szabadságot hogyan lehet visszahozni.

Vadai arra kérte nemcsak a DK, hanem az összes ellenzéki szavazót, támogassák Kállót, aki – mint fogalmazott – már eddig is bebizonyította, az összefogás érdekében képes küzdeni az összefogás és a választókerületben élők érdekében is. Aláhúzta, ha Kálló győz, a DK-nak is fontos feladatai lesznek, hiszen az ő támogatását is meg fogja kapni azokhoz a helyi ügyekhez, ami a választókerületben élők számára fontos. A jelöltről úgy vélekedett,

személyében egy tisztességes, bátor és megalkuvást nem tűrő országgyűlési képviselőt kap az ellenzék,

aki mellett küzdeniük kell az országban tapasztalható nyomor, az alacsony nyugdíjak, az elvándorlás, a tönkremenő kórházak és iskolák ellen. Vadai úgy vélte, ebben Kállónak nagyon nagy szerepe lesz.

A sajtótájékoztatón Kálló Gergely egyrészt köszönetet mondott az őt támogató pártoknak és civil szervezeteknek. Másrészt felhívta a választópolgárok figyelmét, hogy holnap

egy nagy ellenségük lesz: a közöny.

Nem lehetünk közönyösek, el kell menni szavazni – fogalmazott a jelölt, hozzátéve: el kell vinni szavazni a barátainkat, rokonainkat, szomszédainkat.