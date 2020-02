Jakab Péter: Amikor 10-ből csak 1 ember támogatja a kormány politikáját, akkor illenék elgondolkodni

A Parlament folyósólyán készítettünk Jakab Péterrel egy rövid interjút a tegnapi dunaújvárosi időközi választás másnapján. Ahogy az már ismert, Fejér megye 4-es számú választókerületében az ellenzék által támogatott jobbikos Kálló Gergely győzött 56,29 százalékkal (10.897 szavazat), jócskán megelőzve a kormánypártok által segített független Molnár Tibort (37,72 százalék, 7.302 szavazat). Interjú.

Ön is ott volt Dunaújvárosban, miután vasárnap este hivatalossá vált, Kálló Gergely lett a térség országgyűlési képviselője, elsöprő győzelmet aratva a Fidesz által támogatott Molnár Tibor fölött. Hétfő délelőtt hogy látja a tegnap történteket?

Pont ugyanúgy, mint a tegnapi euforikus hangulatomban. Bár az alacsony részvétel korábban a Fidesznek kedvezett, tegnap megmutatta az ellenzék, hogyha képes hatékonyan együtt dolgozni, akkor még az alacsony részvétel ellenére is brutális győzelmet arathat a Fidesz felett. Ez egy pozitív előjel '22 vonatkozásában. A választók kijelölték számunkra az utat, amit követni kell. Az egy az egy elleni küzdelem az egyetlen sikeres recept, ami működhet, és működni is fog '22-ben.

Az pedig külön öröm számomra, hogy az ellenzéki képviselők, politikusok végig konstruktívan viszonyultak a kampányhoz. Az elmúlt 10 év a fideszes kinyilatkoztatások korszaka volt, de ennek most vége. A konstruktív vita fontos és hasznos a fejlődés szempontjából.

Jakab Péter (b.) és Kálló Gergely a győzelem után Béli Balázs

Milyen volt a hangulat az ellenzéki politikusok körében?

Közös volt a siker, közös volt a munka és közös volt a győzelem is. Közösen sírunk, és közösen nevetünk. Az pedig kifejezetten jó az ország szempontjából is, hogyha a magyar emberek tudnak együtt is örülni a sikernek, és most már van minek örülni. Óriási lelki gátak szabadultak fel párthovatartozástól függetlenül. Ne feledjük, még az önkormányzati választások előtt sokan azt mondták, hogy felesleges elmenni szavazni, mert úgysem lehet választásokon legyőzni a Fideszt, Dunaújváros azt mutatta meg, hogyha az emberek összekapaszkodnak, akkor háromszor is meg lehet ezt tenni nem egészen két év alatt.

Meglepően kevesen járultak az urnákhoz tegnap, de még feltűnőbb volt, hogy milyen kevesen szavaztak a 10 éve regnáló kormánypárt által támogatott jelöltre. A teljes népesség körében alig több mint 10 százalékot ért el Molnár Tibor. Ezt mire vélhetjük?

Ez az igazi évértékelő, ez az igazi nemzeti konzultáció, amit Orbán Viktor megpróbál elfedni. A magyar emberek brutális véleményt mondtak a kormány eddigi munkájáról. Amikor 10-ből csak 1 ember támogatja a kormány politikáját, akkor illenék elgondolkodni, lehet, hogy rossz irányban mennek a dolgok , és nem elég gyűlölködni, vagy hazudozni a magyar embereknek, mert a magyar emberek nem hülyék, látják a valóságot a saját pénztárcájukon. Fel lehet rajzolni az égre, hogy Magyarország jobban teljeseit, de a boltban a kasszánál minden kiderül.