Miért nem volt ott a Parlamentben Orbán?

Az Országgyűlés hétfőn napirend előtti felszólalásokkal folytatta munkáját, melyre mindenképpen rányomta a bélyegét a vásárnapi időközi országgyűlési választás, amelyen az ellenzék által támogatott jobbikos Kálló Gergely szerzett parlamenti mandátumot. De nemcsak a tegnapi eredmények, hanem Hadházy Ákos is emelte a hangulatot, és bár most nem a „névjegykártyáját" (by Kövér László) lógatta be, hanem két másik táblával készült, amelyeket a házelnöki pódium fölé eresztett le egy kötélen a karzatról.