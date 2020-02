"Lapítotok, mint szar a fűben, szóljatok a kapitánynak!" - videó a Ryanair-járaton eldurvult helyzetről

Kedden hat órát volt kénytelen vesztegelni a Ryanair Kanári-szigetekre tartó járata a Liszt Ferenc Repülőtér kifutóján üzemanyag-feltöltési okokra hivatkozva. A repülőgépnek reggel fél 7-kor kellett volna felszállnia, azonban csak 12:19-kor emelkedett a levegőbe a gép.

Dudás Róbert jobbikos országgyűlési képviselő Facebook-oldalán osztott meg egy videót a járaton uralkodó hangulatról, az alábbi mondatok nem árulkodnak nyugodt pillanatokról:

Felháborító, hogy egyes cégek mit megengedhetnek maguknak. Levélben fogom felszólítani a Miniszterelnökséget, hogy... Közzétette: Dudás Róbert – 2020. február 19., szerda

"Hol van a kapitány, jöjjön ide a kapitány?"

"Akkor valami történjen már, ez tényleg mindennek a teteje, lapítotok, mint szar a fűben, szóljatok a kapitánynak, dugja ide a pofáját, és mondjon valamit a 200 utasnak!"

"Menjen oda a vezető utaskísérőhöz, és kérdezzék őt!"

"Valahogy dűlőre kell jutni, mert ez nem állapot."

"Ott jön a jard."

Igazából nem is a csúszás volt a történetben a legkellemetlenebb, hanem hogy a várakozással töltött 6 órát az utasoknak kellett a gépen kellett tölteni, miközben gyakorlatilag semmilyen információt sem kaptak arról, hogy mikor indulhatnak el.

Az Indexnek az egyik utas tegnap arról számolt be, hogy borzasztó kipufogószagban ülnek, mert órákon át kell járatni a hajtóműveket. „Vizet, semmit nem adnak" – írta. Egy másik utas azt írta, három óra elteltével felajánlották, hogy vásárolhatnak hideg innivalót és snacket, amikor pedig reklamáltak, azt az utaskísérő elutasította. Mivel az utasok fáztak, arra kérték a személyzetet, hogy ne hűtsék az utasteret, mire az a választ kapták, hogy szólnak a kapitánynak.

"Nem lett melegebb. Takarót kértünk, nem tudott adni. Meleg italt, szendvicset szintén nem tudnak felszolgálni. 10:33-kor közölték, hogy még 45 percig várnunk kell a parkolóhelyen. Szolgáltatás továbbra is semmi" - közölte az utas.

Nem meglepő, de a hangulat óráról órára romlott. A vécét kb. 180 ember használta 4 órán keresztül, sőt, dél környékén arról érkezett információ, hogy valaki rágyújtott a repülőgép mosdójában, ezért kihívták a rendőröket is.

Joggal merülhetett fel a személyi- és utasjogok korlátozásának lehetősége is, mivel a gépről senkit nem engedtek leszállni. Ennek megfelelően még tegnap délután a Miniszterelnökség bejelentette, hogy a kormányhivatal haladéktalanul kivizsgálja a budapesti Liszt Ferenc-repülőtéren órákon át veszteglő légi járat ügyét. A fogyasztóvédelmi vizsgálat során a kormányhivatal feladata megállapítani, hogy a Ryanair eleget tett-e az utasokkal szembeni kötelezettségeinek.

Egyébként Dudás Róbert az alábbi levelet kapta a gépen utazó barátjától:

"Hogy éltük meg? Elejétől. Nyitott ajtós busz várt minket a kijáratnál. Járó motorral. Persze a kipufogógáz mind bejött, fuldokoltak az emberek. Ekkor még nem gondoltuk, hogy lesz ez még rosszabb is. Felszálltunk a gépre. Eltelt 1- 2 óra. A gép előtt állt 2 autó. Alkalmanként odafutott 1-1 Celebis autó, de el is ment. Aztán 2 óra várakozás után bejelentette a kapitány, hogy túlsúlyos a gép. Az utasok óriási türelemmel volt még ekkor. Gondolom, ment a cégnél a helyzetelemzés, hogy mit csináljanak. Úgy döntöttek, hogy a megtankolt gép súlyából a kerozin elégetésével nyernek vissza súlyt. De az úgy nem lesz elég végig, tehát valahol tankolni kell. Állítólag 1 óra alatt elég kerozint elégetünk. Dehogy! Szerintem majdnem 2 óra lett belőle. A stewardessek mindig azt hajtogatták, hogy foglaljon mindenki helyet. Kezdett fogyni sok embernél a türelem, mert semmilyen tájékoztatást nem kaptunk senkitől. Persze sok embernek is kellett menni WC-re. Inni, ennivaló sok embernél nem volt, elkezdték szóvá tenni, hogy 3 óra várakozás után, ez járna ingyen. Azt mondták a stewardessek, hogy itt nincs ilyen. Az idő múlásával még több utas lett ingerelt, azt is mondták, hogy legalább engedjék leszállni őket. Nem engedték, így bezárva a gépben kellett maradnunk. Ekkor bejelentette az egyik alkalmazott, hogy várjuk a rendőrséget. Valaki nem bírta idegekkel és rágyújtott a mosdóban. Ekkor már sokan elkezdtek kiabálni, hogy ezt nem tehetik velünk. Órákig bezárnak a gépbe, csak sodródunk az eseményekkel semmi biztató tájékoztatást nem ad se a pilóta, se senki, erre még a rendőrség is rabolja az időnket. Ekkor már minden második sorból kiabált valaki. A Ryanairtől senki nem kezelte úgy ezt a helyzetet, ahogy kellett volna. A pilóta valamit néha motyogott angolul, de az angolul tudók is sokszor nem értették. Káosz volt a köbön. Étlen, szomjan. Mikor felszálltunk elkezdték árulni pénzért az enni és innivalót. Madridban megálló tankolni. Ezt se siették el...finoman szólva. A reggeli 6.30-as indulásból este fél 8-as érkezés lett. Nulla tájékoztatással, nulla folyadék és kaja adással. Illetve saját zsebből de! Így nullának nézni az utasokat nem volt semmi. Mindenki fenyegetőzött a kártérítési igény benyújtásával. Ja! Az egyik stewardess azt mondta, hogy a kártérítésből meg tudjuk venni az enni, innivalót! Gratulálok Ryanair! Mocsok banda!"

"Felháborító, hogy mit enged meg magának a Ryanair"

- ezt már a politikus mondta érdeklődésünkre. Dudás Róbert szerint egy ilyen esetben köteles kártérítést fizetni az utasoknak az őket ért sérelem miatt.

"Ugyanakkor kormányzati szinten is foglalkozni kell ezzel, mert elfogadhatatlan, hogy ilyen hozzáállással és ilyen módon károsítják meg az embereket és teszik tönkre az utazásukat. Levélben fordulok a mai nap a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez, hogy indítson vizsgálatot és találja meg a módját, hogyan lehet elejét venni a hasonló eseteknek"

- fogalmazott.