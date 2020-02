Újabb halottja van a karanténhajónak

Tüdőgyulladásban meghalt egy 80 éves japán férfi a Diamond Princess óceánjáró utasai közül, így háromra nőtt a halálesetek száma a koronavírus-fertőzés miatt Jokohamánál vesztegzár alá vett hajón - közölte a japán egészségügyi minisztérium.

A tárca a család beleegyezése híján azt nem közölte, hogy a férfinél igazolták-e a fertőzést, az NHK japán televízió jelentése szerint azonban igen.

Előzőleg csütörtökön a hajó két japán utasa - egy 87 éves férfi és egy 84 éves nő - halt meg a COVID-19 vírus okozta fertőzésben.

Egy héttel korábban egy nyolcvanas éveiben járó nő halálát okozta a vírus, neki nem volt köze a jokohamai kikötőben karantén alá vett óceánjáróhoz.

A japán egészségügy-miniszter bocsánatot kért, amiért a hajóról elengedett egyik nő később vírushordozónak bizonyult.

Abe Sindzó japán kormányfő vasárnap utasította a kormányhivatalokat, hogy dolgozzanak ki átfogó tervet a vírus terjedésének megakadályozására, miután az egészségügyi hatóságok előző nap 27 új esetet jelentettek. A tervet várhatóan kedden ismertetik.

A tokiói városháza bejelentette, hogy lemondták, illetve elhalasztják az általa támogatott, a következő három hétben esedékes beltéri tömegrendezvényeket.

Júliusban Japán rendezi a nyári olimpiai játékokat.

A koronavírus-járvány olaszországi terjedése miatt megszakítják a velencei karnevált - jelentette be vasárnap Luca Zaia, az északkelet-olaszországi Veneto tartomány kormányzója. A karnevál eredetileg keddig tartott volna. "Drasztikus eszközökhöz kell folyamodnunk" - hangsúlyozta újságíróknak Zaia. Arra a kérdésre, hogy ez a karneváli események lemondását is jelenti-e, a kormányzó azt válaszolta, hogy a bejelentésre váró rendkívüli intézkedések ezt is tartalmazzák, "és még több mást is".