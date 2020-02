Börtönbüntetés vár Harvey Weinsteinre, bűnösnek találta az esküdtszék

A filmmogult öt napnyi tanácskozás után bűnösnek találta az esküdtszék nemi erőszak vádjában a manhattani bíróságon. Az Egyesült Államokban a tizenkét véletlenszerűen behívott állampolgárból álló testület dönt arról a tárgyalás és a bizonyítékok alapján, hogy a vádlott bűnös-e, a bíró csak az ítéletet szabja ki, így már szinte biztos, hogy Harvey Weinstein börtönbe vonul.

A Miramax alapítóját több mint 80 nő vádolta meg szexuális zaklatással és erőszakkal, miután 2017 októberében megírta a The New York Times, hogy Weinstein több nőt megerőszakolt, többségük kezdő színésznő volt. Az áldozatokat fenyegetéssel, zsarolással bírta rá a hallgatásra. Többükkel megegyezett ugyan peren kívül, de ez a büntetőeljárást nem befolyásolta. A producer akár életfogytiglani börtönt is kaphatott volna, de a szexuális ragadozóként elkövetett erőszak alól felmentették, ami a legsúlyosabb vádpont volt.

A botrány hatására indult el a #MeToo-jelenség, amelynek keretében több bántalmazott nő vallott az őt ért, de éveken át titkolt bántalmazásról és erőszakról.



(The Guardian)