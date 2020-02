Revolut, TransferWise, PayPal? - veszélyekre figyelmeztet a magyar jegybank

A határon átnyúló elektronikus számla- és kártyaszolgáltatások kockázataira figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank.

Az MTI-nek küldött hétfői közleményben azt írták, hogy az MNB támogatja az egyszerűbb, olcsóbb pénzügyi szolgáltatásokat lehetővé tévő fintech innovációkat, de kizárólag akkor, ha azok szavatolják a pénzügyi stabilitást és az ügyfelek biztonságát.

Bár a határon átnyúló pénzügyi technológiai (fintech) cégekkel szembeni fogyasztóvédelmi felügyelési eszközei korlátozottak, a jegybank mégis határozottan fel fog lépni, amennyiben továbbra is a magyarországi fogyasztókat érintő - akár kisebb súlyú - rendszeres jogsértéseket, tájékoztatási vagy egyéb hiányosságokat tapasztal.

A magyar ügyfelek közt a nagy-britanniai központú Revolut Ltd, a szintén brit TransferWise Ltd, illetve a luxembourgi PayPal (Europe) S.á r.l. et Cie, S.C.A. vált mostanáig a legnépszerűbbé. Ezek egyike sem magyarországi székhelyű.

A jegybankhoz érkezett ügyféljelzések és sajtóhírek szerint egyes fintech cégeknél előfordul, hogy

bizonytalan időre - de akár több hónapra is - indoklás nélkül zárolják az ügyfél (akár nagyobb összeget is tartalmazó) számláját, s dokumentumokat kérnek be a blokkolás feloldására.

Több szolgáltató honlapján hiányoznak, vagy csak töredékesek az elektronikus felhasználói felületeken a magyar nyelvű tájékoztatások. Nincs élőhangos, vagy akár Magyarországon személyesen is felkereshető ügyfélszolgálat. Egyes ügyfelek azt jelezték, hogy az elégtelen tájékoztatás miatt nem értesültek arról, hogy az adott szolgáltatónál "felárasak" a hétvégi tranzakciók, hirtelen megdrágulnak a kártyatranzakciós díjak, néhány országban nem fogadják el a fintech cég kártyáját.

A határon átnyúló szolgáltatók fogyasztóvédelmi felügyeletét az európai uniós és az annak megfelelő hazai jogszabályok alapján az anyaországuk szerinti pénzügyi felügyeleti hatóság látja el. A jegybanknak "fogadó országbeli" felügyeletként csak korlátozott fogyasztóvédelmi jogosítványai vannak működésükre. Az e fintech cégek ügyfélszámláin lévő pénzekre nem terjed ki az Országos Betétbiztosítási Alap (vagy bármilyen egyéb magyarországi garanciaalap) védelme.

Jogvita esetén egy magyarországi ügyfél - a határon átnyúló fintech céggel kötött szerződésében a kommunikáció formájára meghatározott nyelven - közvetlenül az adott társasághoz fordulhat panaszával.