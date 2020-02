Az Országgyűlésnek nem kell arra reagálnia, hogy Orbán Viktornak elfogyott a pénze

A Jobbik továbbra is kötelezővé tenné, amit a párt képviselői már régóta meg is tesznek, hogy az országgyűlési képviselők családtagjai is hozzák nyilvánosságra a vagyonnyilatkozataikat, és legyen vagyonosodási eljárás minden képviselőnél. Ennek érdekében Csányi Tamás és Szilágyi György közösen nyújtottak be egy szigorító törvényjavaslatot a héten.