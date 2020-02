Nem kapta el a koronavírust a Bécsben kórházba került magyar nő

A sok aggasztó hír között van reménykeltő is, például az a magyar nő, akiről a kormányzat is tájékoztatta a közvéleményt, mégsem kapta el a koronavírust, sőt már ki is engedték a bécsi kórházból.

Miháczi Beátának csak felső légúti fertőzése van, ami biztosan jobb, mint egy koronavírus által okozott megbetegedés. A következő 14 napban otthon kell maradnia, további tájékoztatást pedig az osztrák Egészségügyi Központtól kap majd.