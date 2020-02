Demeter-per: "szívszorító volt látni a képviselőtársamat a vádlottak padján"

Ahogy arról beszámoltunk, pénteken megkezdődött Demeter Márta országgyűlési képviselő büntetőperének előkészítő tárgyalása a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Az LMP-s képviselőt hivatali visszaéléssel vádolják - egy írásbeli kérdés miatt. Az ülésen nemcsak a sajtó volt jelen nagy számban, de több országgyűlési képviselő is személyesen biztosította támogatásáról a megvádolt Demeter Mártát. Az Alfahírnek Varga-Damm Andrea, az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának jobbikos alelnöke, valamint Szél Bernadett független országgyűlési képviselő, a Nemzetbiztonsági bizottság korábbi tagja nyilatkozott az előkészítő tárgyalást követően. Mindkét politikus úgy látja, hogy Zamecsnik Péter védőügyvéd által indítványozott bizonyítékok igazolni fogják Demeter Mártát.

Varga-Damm Andrea hangsúlyozta, országgyűlési képviselőként kötelességének érzi a kiállást minden olyan képviselőtársa mellett, akit igaztalanul vádolnak meg.

"Én pontosan tudtam eddig is, hogy ami a vádiratban szerepel, és amit felolvasott az ügyész, az nem igaz"

- szögezte le. Arra is felhívta a figyelmet, hogy egy országgyűlési képviselőnek a hatalom ellenőrzése során joga van ahhoz is, hogy egy koncepciót felállítson, amit aztán az adatkikérés során megismert dokumentumok vagy cáfolnak, vagy megerősítenek.

Képviselőtársunk semmi olyat nem tett, ami kötelességeinek és jogainak ellent mondott volna - magyarázta. Varga-Damm Andrea meggyőződése, hogy a vád nem valós adatokra épült, és reméli,

ha a bíróság teljesíti Zamecsnik Péter indítványait, az iratokból kiderül az igazság.

Szél Bernadett felháborítónak tartja, hogy ekkora botrányt csinálnak egy írásbeli kérdésből, amire mondhattak volna egy egyszerű nemet is.

"Ehelyett meggyötörnek egy ellenzéki képviselőt, és azért azt hozzá szeretném tenni, hogy egy mindenórás kismamáról van szó"

- fogalmazott.

Hangsúlyozta, évekig volt a Nemzetbiztonsági bizottság tagja, és van "némi fogalma" arról, hogy mi minősül titoknak, és mi nem.

"Az első pillanattól láttam, hogy ez egy koncepciós eljárás"

- tette hozzá. A politikus szerint Zamecsnik Péter felvetésiből is világosan látszik, hogy az ügyészség megpróbált ajtóstul rontani a házba, és most már maguk is tudják, hogy nem fog megállni ez a történet.

A politikus reméli, hogy a "legkevesebb gyötrődéssel ússza meg ezt az egészet" Demeter Márta,

"mert nekem szívszorító volt látni a képviselőtársamat a vádlottak padján"

- fogalmazott, hozzátéve: ellenzéki képviselőként, és nőként is szolidarít Mártával.

Ahogy az ismert, az ügyészség az előkészítő tárgyaláson 2 millió forint megfizetésére kötelezte volna Demeter Mártát, ha bűnösnek vallja magát a hivatali visszaélés vádjában.