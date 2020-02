Elmarad a párizsi félmaraton, a japán iskolák áprilisig bezárhatnak

Betiltják a zárt térben rendezett ötezer fő feletti rendezvényeket Franciaországban, Olaszország Romagna régiójában pedig a jövő héten is zárva lesznek az iskolák. A japán kormányfő ennél is tovább ment, Abe Sinzó azt kérte az iskoláktól, hogy április 1-én nyissanak ki újra.

Franciaországban a járványt okozó COVID-19 koronavírus miatt betiltják a zárt térben tartandó olyan rendezvényeket, amelyeken várhatóan 5000 embernél több venne részt. A Párizstól északra fekvő Oise térségében, ahol több megbetegedést is feljegyeztek, minden nyilvános rendezvényt betiltanak, akárcsak azon az alpesi La Balme-de-Sillingyben, ahol szintén többen elkapták a vírust.

A vasárnapra tervezett, párizsi félmaraton is elmarad, amelyre mintegy 40 ezer embert vártak. Franciaországban szombatig 73 ember fertőződött meg, közülük 59-en vannak kórházban, és ketten meg is haltak.

Zárva maradnak az iskolák

A járvány európai gócpontjának számító Olaszországban Stefano Bonaccini, Emilia Romagna régió vezetője bejelentette, hogy a térségben az oktatási intézmények hétfőn sem nyitnak ki és a jövő héten is zárva maradnak. Nem lesz tanítás Lombardiában és Venetóban sem.

Márciusban nincs tanítás, ha teljesül a kérés

Japánban Abe Sindzó miniszterelnök átszámítva 766 milliárd forintnyi rendkívüli csomagot jelentette be. A japán kormányfő a héten arra kérte az iskolákat, hogy április elejéig tartsanak zárva, ami miatt rengeteg bírálat érte a miniszterelnököt, mert sok szülő nem tudja megoldani a gyerekek elhelyezését - a csomag részeként Abe nekik is támogatást ígért. Japánban 960-an kapták el a vírust, közülük több mint 700-an a Diamond Princess nevű óceánjárón.

Közben a Perzsa-öböl térségében is tovább terjed a kór; a dohai kormány szombaton bejelentette, hogy Katarba is bejutott a vírus. Egy 36 éves katari férfi szervezetében mutatták ki a kórokozót, akit a katari kormányzat a napokban szállíttatott haza Iránból. Állapota stabil, és karanténba került. Iránban szombatra 43-ra emelkedett a COVID-19 halálos áldozatainak száma, míg a fertőzöttek száma 593 az állami média tájékoztatása szerint. Ezt némileg árnyalja, hogy a BBC brit közmédia pénteken iráni egészségügyi dolgozókra hivatkozva azt jelentette, hogy a koronavírus iráni halálos áldozatainak száma ennek a sokszorosa.



Világszerte több mint 85 ezer ember kapta már el a kínai Vuhanból indult új koronavírust, és mintegy 2900-an haltak bele. A fertőzöttek és a halálos áldozatok túlnyomó többsége is Kínában, azon belül Hupej tartományban van. Kínán kívül viszont Iránban követelte a legtöbb életet a járvány, és a közel-keleti országokban tapasztalt megbetegedések jó része is Iránba vezethető vissza.