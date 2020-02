Komolyan tartani kell attól, hogy elmarad a tokiói olimpia?

Tokióban rendezik meg a 2020-as nyári olimpiát, miközben Japán Kínán kívül az egyik legsúlyosabb érintettje a koronavírusnak. A szigetország kormányfője arról beszélt, hamarosan kiderül, hogy képes-e ellenőrzés alatt tartani a járványügyi helyzetet, és nyáron meg lehet-e tartani a tokiói olimpiai játékokat.

Eddig 5 halálos áldozata van a koronavírusnak Japánban, 20-an pedig súlyos állapotban vannak. A szárazföldi területeken több mint 240 esetet tartanak számon. Japán felségvizein állomásozik a Diamond Princess nevű hajó is, ahol 705 fertőzött van, és már hatan meghaltak. A két szám összege alapján Japán területén van Kína és Dél-Korea után a legtöbb fertőzött, de mivel a hajó önmagában kiváló karanténterületnek számít, ez a szám csak statisztikailag jelent harmadik helyet a fertőzött országok listáján.

A szigetország ugyan jobb helyzetben van Kínához, Dél-Koreához képest, azonban ezekben az országokban nem rendeznek olyan világversenyt, amely miatt turisták százezrei érkezhetnek.

Volt már hasonló

Július végén éppen Tokióban tartják a nyári olimpiát, és a szervezés tekintetében súlyos kérdések merülnek fel a vírus miatt. Nem ez az első eset, hogy egy járvány veszélyezteti az olimpiai játékokat. Legutóbb is problémát okozott, hogy a Rio de Janeiroban megrendezett játékok idején és területén a zika vírus terjedésétől lehetett tartani. Néhány sportoló ezért lemondta a részvételt, végül az ötkarikás játékok nézői és versenyzői közül senki sem fertőződött meg. Salt Lake Cityben a téli olimpia idején pedig az influenza okozott gondot.

Készülnek rá de nagy a bizonytalanság

Egy ilyen mértékű eseménynél természetesen igyekeznek a szervezők minden veszélyre felkészülni, így a járványokra is. 2014-ben hosszú idő után először tért vissza Tokióba a Dengue-láz, és a szakemberek inkább erre próbáltak készülni, tekintettel arra, hogy a városban a július-augusztus számít a legmelegebb időszaknak az évben, és a lázat terjesztő szúnyogoknak ez tökéletes környezetet jelent. Azonban a szakemberek szerint olyan fertőzésekre is fel kell készülni, amelyeket korábban nem ismertek – olvasható Naoki Yanagisawa, Koji Wada, John D. Spengler és Ramon Alberto Sanchez 2018-ban megjelent tanulmányában. Ez vélhetően érvényes a koronavírusra is, a felkészítés pedig elsősorban az egészségügyi infrastruktúrát, valamint a szakembergárda képzését jelenti.

Schmitt Pál, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagja is az MTI-nek adott nyilatkozatában arról beszélt, hogy a NOB nincs felkészülve erre a helyzetre, és legkésőbb április végén el kell dönteni, hogy elhalasztják-e az eseményt. Ez egybecseng Abe Sindzó japán miniszterelnök nyilatkozatával, amely alapján hamarosan eldől, hogy megtartható-e a világverseny. Richard Pound NOB-tag szerint képtelenség ennyi idő alatt más városba költöztetni az olimpiát, habár Shaun Bailey londoni főpolgármester-jelölt már bejelentette, hogy készen állnak erre az eshetőségre, és szívesen átvállalja London a szervezést.

Önkarantén és telefonos receptrendelés

Kato Katsunobu japán egészségügy-miniszter szerint még korai lenne halasztásról beszélni, de folyamatosan egyeztetnek az Egészségügyi Világszervezettel. Yoshihide Suga kabinetfőnök arról nyilatkozott, hogy ezen a szinten még talán meg lehet előzni a betegség tömeges elterjedését. Épp ezért kerülni próbálják a kórházak túlterhelését, és a súlyos tüdőgyulladásos eseteket részesítik előnyben a vizsgálatoknál, valamint a kezeléseknél. Arra ösztönzik az enyhe tünetekkel rendelkezőket, hogy maradjanak otthon, és kerüljék az legveszélyeztetettebbeket, vagyis az időseket. Az idősek telefonon is tudnak recepteket rendelni az orvosaiktól, így nem kell orvosi rendelőbe, vagy kórházba menniük. Ezen kívül mindenkit kérnek, hogy tartózkodjanak a tömegrendezvényektől.

Ezek az intézkedések nem sokban különböznek más országokétól, de a kulturális hatás miatt várható, hogy a japánok fegyelmezettebben követik vezetőik utasításait, kéréseit, és saját felelősségük mellett az olimpiai játékok megrendezése miatt is sokkal elővigyázatosabbak lesznek. Koji Wada, a korábban idézett tanulmány egyik szerzője, aki a Tokiói Nemzetközi Egészségügyi és Jóléti Egyetem professzora, azt javasolta, hogy Hokkaido és Aichi térségében minél többen éljenek az „önkarantén” eszközével. Abe Sindzó miniszterelnök pedig elmondta, hogy a kormány állja a plusz költségeket az elővigyázatosságból hozott intézkedések miatt.

Még a japánok is hibáznak

Ennek ellenére rendszeresen ír a japán média olyan esetekről, hogy elutasították lázas, gyanús beteg megvizsgálását. Voltak, akik kórházról kórházra jártak, míg végül találtak olyan intézményt, amely koronavírus-tesztet végzett el rajtuk.

A kormány képviselői szerint az elkövetkező két hét a legfontosabb, hiszen ha most sikerül megállítani a járványt Japánban, akkor jó eséllyel ezt az állapotot fent tudják tartani az olimpiai játékok idejére. Ha sikerül is, a kérdés az lesz, hogy a más államokból érkező versenyzők és szurkolók hogyan befolyásolják ezt helyzetet.