Ketten is meghaltak a szavazóhelyiségekben, később ér véget a szlovák választás

Későbbre tolódik a szlovákiai parlamenti választás hivatalos befejezése, mivel két szavazóhelyiségben is hirtelen rosszullét után halt meg egy szavazó. Emiatt az egyik helyszínen fél, a másikon egy órával későbbre tolták ki a zárást, ami azt jelenti, hogy az eredetileg este tízig tartó országos választás is ennyivel később fejeződik be.

Este tizenegyig kell így várni a tájékoztatási moratórium végére, ami Szlovákiában annyira szigorú, hogy még a részvételi arányról sem lehet konkrét adatokat közölni. Mivel a legtöbb választóhelyiségben már tíz órakor megkezdődik az adatok feldolgozása, várhatóan azonnal érdemi részeredmények kerülhetnek nyilvánosságra.