Dal- és klippremier az idén 15 éves Turán zenekartól – Megjelent az Éld át a dalt! című új album

A Turán zenekar ma megjelent Éld át a dalt! című hatodik lemezének címadó dalához készített klip debütál portálunkon. Ennek apropóján kértük a videó, és a tizenkét tételes, saját kiadású anyag részletes bemutatását az idén 15. születésnapját ünneplő zalaegerszegi csapat énekesétől, Kocza Balázstól, aki a március 6-án induló tavaszi turné tervezett programját, valamint – a jubileumi esztendő kapcsán – néhány, a banda működéséhez kötődő személyes gondolatát is megosztotta velünk.

- Bő két évvel ezelőtt interjúztunk ezt megelőzően, jó néhány koncertet adtatok az azóta eltelt időszakban, valamint szép csendben egy új lemezanyagot is összeraktatok. Előzetesen annyit elárultál erről, hogy a korongra került dalok nagy része saját szerzemény, de több feldolgozást is rögzítettetek, illetve akusztikus számokat is hallhatunk majd.

- Így van! A lemez az Intro-val együtt – amit a Szévíz citerazenekar ad elő – 12 számot tartalmaz háromnegyed órában, a műfaj pedig a tőlünk megszokott nemzeti rock. Viszont, picit színesítettünk a palettán, két dalt akusztikusan adunk elő - a Barátság című nóta egy Johnny Cash feldolgozás, amire saját szöveget írtunk, a másik pedig egy teljes egészében új Turán szerzemény, A hazád mindig hazavár, ami a kivándorlás problémáját feszegeti. Feldolgoztuk még a Carpathian Brigade Állé-állé szurkolói rigmusát, aminek magyar szövegét egy keszthelyi CB tag barátunk, Bánki László írta, valamint Petőfi Sándor Nemzeti dal című versét is megzenésítettük.

A lemez két további dalának témája a másfél évtizedes jubileumunk, azaz, hogy 15 éve zenélünk. Az egyik, az Éld át a dalt! címadó nóta, amiből az itt bemutatásra kerülő videoklip is készült, a másik pedig a Mint ahogy most él. Plusz megemlíteném, hogy egy nóta erejéig a ska zene világába is elkalandoztunk, A hamis volt minden szó című dal szövegével szeretnénk görbe tükröt állítani az elmúlt harminc év magyar politikai elitje elé.

- A fentebb már említett Szévíz citerazenekar mellett hívtatok-e más vendégeket a felvételekhez?

- A vokálokba segített be két korábbi tagunk, Szalai Éva és Marton Viktor.

- Nézzük most már az új klipet, elvégre annak bemutatója adta cikkünk apropóját!

- Ahogy jeleztem, a klip a lemez címadó dalához készült. Számtalan olyan archív felvételből lett összeollózva, amelyeket az elmúlt 15 év alatt készítettünk. Van köztük fotó és régi koncertvideó is, valamint a korábbi klipjeink egyes jelenetei. Mivel ezt a kisfilmet is ugyanaz a Horváth Szabolcs készítette, mint a korábbiakat, sok – még fel nem használt, a nagyközönség által még nem látott – nyers felvétel is belekerült, mert ezek nála voltak.

- A tavaszi koncertdátumokat már közzétettétek. Március 6-án kerül sor a hivatalos lemezbemutatóra, ami a turné első állomása. Ide milyen programmal készültök, illetve a többi helyszínre milyen Turán setlistet visztek? A jubileum jegyében egy kimondottan best of műsort raktatok össze, vagy az új album (élő) megismertetésére koncentráltok?

- A zalaegerszegi ünnepi koncertet és az ezt követő – márciusban, áprilisban lezajló – turnét már nagyon várjuk. Sokat készültünk, hogy ütős, és jól összeállított programmal bíró koncerteket lásson az, aki ellátogat valamelyik helyszínre. A műsorunk színes lesz, hiszen a 15 éves turné révén sok régi dalt is játszunk majd. Emellett persze szeretnénk az új lemez legjobban sikerült szerzeményeit is megmutatni a közönségnek. A koncerteken egyébként lehetőség lesz megvásárolni az új albumot is, melyet – kérésre – természetesen dedikálunk is majd a helyszínen.

- Milyen a hangulat a zenekarban, miként látjátok a folytatást?

- A többiek nevében is mondhatom, hogy a mostani turnétól sokat várunk. Remélhetőleg hét nagyon jó buli vár ránk, olyanok, amelyek során olyan impulzusok érnek minket, melyekből érezzük majd, hogy érdemes és kell is tovább csinálni ezt az egészet. Na, meg persze, remélhetőleg visszaigazolást kapunk, hogy volt értelme az elmúlt tizenöt év munkájának, ugyanis ez nagyon kemény volt… Sokan azt hiszik, hogy zenélni egy olyan hobbi, ami nem jár sok lemondással és az ember mindig maximálisan élvezi. De ez így nem igaz. A fárasztó utazások, a sok pakolás és a kőkemény próbák, valamint a stúdiómunkák sokat kivesznek belőlünk. De mikor az ember kiáll a színpadra, és látja, hogy a közönségnek tetszik, amit csinál, nos, az mindent kárpótol. Szerencsések vagyunk, hogy az elmúlt években számtalan olyan nagyszerű embert, barátot ismertünk meg, akik mindig segítettek abban, hogy legyen energiánk csinálni azt, amit csinálunk. Köszönet nekik ezért!