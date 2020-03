Bulgária és Görögország is cáfolja, hogy migránsok tízezrei léptek be rajtuk keresztül az EU-ba

Törökország azt állítja, hogy vasárnap reggelig Edirne tartományon keresztül 76 358 migráns hagyta el az országot és lépett be az Európai Unióba, de ezt Athén és Szófia is cáfolja. A határon átengedett migránsokról Süleyman Soylu török belügyminiszter írt a Twitteren.

A bolgár védelmi miniszter vasárnap egyenesen úgy nyilatkozott, hogy az országba egyetlen migráns sem érkezett, és a határon nyugodt a helyzet. Bulgária pénteken kivezényelte a határra a csendőrséget, hogy megerősítsék a 259 kilométer hosszú bolgár-török határ védelmét.

Megerősítette a török határ védelmét Görögország is, amely vasárnap arról számolt be, hogy mintegy 10 ezer illegális határátlépést akadályozott meg Törökországból. A görög-török határnál könnygázt is bevetettek a kődobáló migránsok ellen.

(MTI)