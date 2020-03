Forbes: Novák Katalin a legbefolyásosabb női közéleti szereplő

A Forbes üzleti magazin idén is összeállította a legbefolyásosabb magyar nők listáját. Bár az összeállítás elkészítése meglehetősen szubjektív, a legnagyobb súllyal az olyan konkrét dolgok estek latba, mint hogy az adott vezető milyen pozíciót tölt be, mekkora büdzséért és létszámért felel. Emellett figyelték, hogy az elmúlt egy év alatt a korábbiakhoz képest hogyan változott mindez, milyen eredményeket ért el, merre ível a karrierje vagy az általa vezetett cég, intézmény pályája. Azt is vizsgálták, hogy a vezető mennyire ápol jó kapcsolatokat a piac és az ország más befolyásos vezetőivel, milyen lobbierővel bír a piaci szervezetekben, a kormányzati körökben vagy nemzetközi szinten. Fontos volt az is, hogy mekkora a felhajtás egy-egy személy körül – milyen eléréssel rendelkezik az informális szakmai és női körökben; vállal-e közéleti szerepet, vállal-e kockázatot és pluszmunkát azért, hogy a környezetét is fejlessze, kiáll-e fontos társadalmi ügyekért, akár a cége nevében is, hajlandó-e véleményt formálni.

És akkor a legfontosabbak az üzleti, a közéleti, a kulturális és a médiavilágból.

Üzlet

1. Hegedűs Éva, a Gránit Bank vezérigazgatója

2. Dávid Ilona, a Volánbusz elnök-vezérigazgatója

3. Heiszler Gabriella, a Spar ügyvezető igazgatója

7. Mészáros Beatrix, Mészáros Lőrinc lánya, az Opus vezérigazgatója

8. Walter Katalin, a Budapesti Városüzemeltetési Holding vezérigazgatója

12. Ungár Anna, Schmidt Mária lánya, Ungár Péter testvére, a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. igazgatótanácsi elnöke

Közélet

1. Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, a Fidesz alelnöke

2. Orbán Ráhel, a miniszterelnök lánya, „a turizmus- és divatszektor mögötti láthatatlan kéz”

3. Varga Judit igazságügyi miniszter

4. Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

6. Lévai Anikó, a miniszterelnök felesége

7. Dobrev Klára, a korábbi miniszterelnök felesége, EP-képviselő

8. Tüttő Kata városüzemeltetési főpolgármester-helyettes

Kultúra

1. Kolosi Beáta, a Líra Könyv Zrt. vezérigazgatója

3. Kováts Adél, a Radnóti Színház igazgatója

8. Eszenyi Enikő, a Vígszínház igazgatója

9. Mécs Mónika filmproducer

Média

1. Vidus Gabriella, az RTL vezérigazgatója

2. Halkó Gabriella, a TV2 gazdasági és stratégiai igazgatója

3. D. Tóth Kriszta, a WMN alapító tulajdonosa

5. Lipták Tímea, a Central Média magazinüzletág-igazgatója

6. Kökény-Szalai Vivien, a TV2 hírigazgatója