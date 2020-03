Jobbik: A kormányzati kommunikációval azt kell elérni, hogy az emberek ne pánikoljanak

Szerdán hivatalosan is bejelentették, hogy Magyarországon is azonosítottak két koronavírus által fertőzött személyt. Noha a nemzetközi tendenciákból kiindulva várható volt a vírus megjelenése az országhatárokon belül -főleg, hogy több fertőzött turista is megfordult Budapesten-, az eddigi előkészületek új fázisba érkeztek, ettől a ponttól kezdve felgyorsulhatnak az események.