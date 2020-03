A BKV és a MÁV is gyakrabban fertőtlenít

A koronavírus-járványt megelőző intézkedések keretében a BKV elrendelte járművein az utasokkal érintkező felületek napi fertőtlenítő takarítását. Emellett a korábban a metrókon, valamint a mozgólépcsők korlátjain alkalmazott, higiéniai bevonatot képező plusz technikát kiterjesztették a legnagyobb utasforgalmat lebonyolító, nagykörúti vonalon éjjel-nappal közlekedő Combino villamosokra is - tudatta a BKV pénteki, az MTI-hez eljuttatott közleményében.

Kitértek arra is, hogy a titán-dioxid-bevonat hatására kilencven százalékkal csökken a szennyezettség, és ezzel a kórokozók megjelenésének esélye. Közölték továbbá, hogy akcióterv készült, amely egyebek mellett tartalmazza a védelmi intézkedéseket, a takarítási és aktív, rendszeres fertőtlenítési rendelkezéseket és azt is, hogy megbetegedés gyanújának esetén milyen munkarendben kell vagy lehet dolgozni. Kiemelt hangsúlyt fektetnek munkatársaik és utasaik rendszeres és maradéktalan tájékoztatására is.

A MÁV lapunkhoz eljuttatott közleményében szintén arról számol be, hogy a társaságnál nagyobb figyelmet fordítanak a higiéniára. A vasúttársaság a különböző vírusok és betegségek terjedése ellen általános gyakorlata szerint naponta többször végeztet tisztítást, amelynek során fertőtleníti a személykocsik ajtónyitóit, kilincseit és fogantyúit, valamint a mosdókat, WC-ket.

A vasúttársaság a hétvége óta kiosztotta a nemzetközi vonatokon szolgálatot teljesítő, az utasokkal közvetlenül kapcsolatba kerülő közel ötszáz vasutasnak azt az 1600 egységcsomagot, ami a koronavírus terjedésének megelőzéséhez szükséges egészségügyi termékeket tartalmaz. Összesen 10 ezer szájmaszkot, 10 ezer flakon kézfertőtlenítő gélt, 200-200 félliteres kézfertőtlenítőt és vírusölő folyékony szappant, valamint kézfertőtlenítő kendőt osztottak ki. Száz érintés nélküli lázmérőt is elhelyeztek a megyeszékhelyek és a főváros nagyobb állomásain, valamint átadták a nemzetközi vonatokon szolgálatot teljesítő jegyvizsgálóknak is.

A Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. a vasutasok és kiemelten a nemzetközi vonatokon szolgálatot teljesítő munkavállalók részére részletes tájékoztató dokumentumot állított össze a koronavírusról, annak terjedéséről, a klinikai tünetekről, a megelőzés és a tisztítás, takarítás módjáról és a szájmaszk használatáról, továbbá olyan plakátokat küldött ki, amelyeken az alapos, hatékony, kézmosás módját ismertetik ábrákkal, valamint magyar és angol nyelvű feliratokkal. Ezeket a plakátokat már mintegy 40 nemzetközi forgalomban közlekedő, MÁV-START tulajdonú kocsiban helyezték ki.