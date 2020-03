Szinte minden megyeszékhelyen elmaradnak az ünnepi megemlékezések

A koronavírus-fertőzés elkerüléséért a legtöbb megyeszékhely és megyei jogú város önkormányzata úgy döntött, hogy nem tartják meg a március 15-ei ünnepi programokat.

A nyíregyházi önkormányzat sajtószolgálata kedden azt közölte az MTI-vel, hogy a lakosság védelmében, a vírusos megbetegedések megelőzéséért elmaradnak az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére tervezett megemlékezések a szabolcsi megyeszékhelyen.



A tájékoztatás szerint nem tartják meg a pénteki megemlékezést a '48-as sírkertben, a Petőfi téren és az emléktábláknál, illetve elmarad a Kodály Zoltán Általános Iskolába tervezett péntek esti ünnepi hangverseny is. Vasárnap nem rendezik meg az önkormányzati Kossuth téri ünnepséget és a múzeumi kísérőrendezvényt sem.



Aki az ünnep alkalmából mégis szeretné leróni tiszteletét, valamennyi helyszínen egyéni koszorúzással teheti meg, mint ahogy a város vezetése is él majd ezzel a lehetőséggel - írták.



Kaposvár önkormányzata is arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a lakosság védelmében nem tartják meg a hagyományos március 15-i Széchenyi- és Kossuth téri ünnepséget. Tudatták ugyanakkor, hogy nem marad el a főtéri zászlófelvonás és a polgármesteri koszorúzás sem. A somogyi megyeszékhely fő útvonalait, középületeit idén is zászlók díszítik, hogy a város méltó módon idézze meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseinek emlékét - írták.



A kaposvári Rippl-Rónai Múzeum azt közölte, hogy a járványügyi helyzet miatt elmarad a március 28-ra meghirdetett Nárciszünnep a Rippl-Rónai Emlékházban és Látogatóközpontban, valamint annak parkjában.



Bár Békéscsabán a jelenlegi információk szerint nincs koronavírusos beteg, a város vezetése úgy döntött, hogy "a lakosok biztonságának és egészségének megőrzése érdekében indokolt az óvatosság", ezért nem rendezik meg a március 15-i városi ünnepséget. A békéscsabai életműdíjat és a Békéscsabáért kitüntetést előreláthatóan a következő, március 26-i közgyűlésen adják át. Közleményben azt kérik a csabaiaktól, hogy kokárda kitűzésével tisztelegjenek az 1848/49-es szabadságharc hősei előtt.



Balogh László, Nagykanizsa polgármestere (Fidesz-KDNP) közleményben jelentette be kedden, hogy a városi közgyűlés tagjaival egyeztetve a vírusveszély miatt - az operatív törzs ajánlása alapján - lemondják a március 15-i nagykanizsai ünnepi programokat. Egyúttal arra kérte a városban tevékenykedő civil szervezetek, intézmények vezetőit, hogy ők is mérlegeljék, megtartják-e a sok részvevős rendezvényeiket.



Korábban Debrecenben, Érden, Győrben, Hódmezővásárhelyen, Kecskeméten, Miskolcon, Pécsen, Salgótarjánban, Sopronban, Szegeden, Székesfehérváron, Szolnokon, Szombathelyen, Tatabányán, Veszprémben és Zalaegerszegen is bejelentették, hogy elmaradnak a március 15-ei városi megemlékezések.



Szekszárd polgármestere, Ács Rezső (Fidesz-KDNP) hétfői sajtótájékoztatóján azt mondta, a március 15-ei ünnepség csak akkor marad el a városban, ha eső miatt zárt térben kellene megrendezni.