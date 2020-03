Közegészségügyi határzárat és a határőrzés visszaállítását követeli a Jobbik

Nem hozták meg azokat a döntéseket a kormányülésen, amelyek a járványhelyzet megfelelő kezeléséhez kellenének - közölte Jakab Péter. A Jobbik elnöke Stummer Jánossal, a Nemzetbiztonsági bizottság elnökével a magyar-román határnál járt, ez ugyanis az a szakasz, amelyet a Jakab szerint a török média javasolt az Európába igyekvő illegális bevándorlóknak.

Jakab üdvözölte a kormány által kihirdetett rendkívüli veszélyhelyzetet, de szerinte a kabinet nem tesz meg mindent a járvány terjedésének megfékezésére. Úgy fogalmazott:

a várt kormánydöntések elmaradtak.

A politikus szerint a kormány nem mer élni a saját magának megadott felhatalmazással, miközben már több európai országban már bezáratták az iskolákat a vírus terjedésének lassítása érdekében.

Jakab közegészségügyi határzár felállítását is javasolta, ami azt jelentené, hogy külföldi állampolgár csak akkor utazhatna be az ország területére, ha papírja van arról, hogy nem fertőz.

Váltson sebességet a kormány az ország biztonsága érdekében - Reagálás a mai kormánydöntésekre.

A határőrség újraszervezése közegészségügyi és közbiztonsági érdek

Jakab Péter arról is beszélt, hogy a migráció is ront a koronavírus-helyzeten, hiszen - ahogy egyébként Orbán Viktor is elismerte - az illegális bevándorlók járvánnyal érintett területekről is érkezhetnek, ezért itt az ideje

visszaállítani az önálló magyar határőrséget,

mert közegészségügyi és közbiztonsági szempontból ez a legjobb megoldás. Jakab szerint a helyiekkel folytatott beszélgetések is a Jobbik álláspontját támasztják alá:

a rendőrökre a városokban és a falvakban van szükség.

Stummer János, a Nemzetbiztonsági bizottság jobbikos elnöke azt mondta, hogy konstruktív partnerei a kormánynak a koronavírus elleni védekezésben. Azt ígérte, ha azt látják, hogy a kormány mulaszt, akkor