Talán nem lesz feltűnő, de zárt kapussá válnak a hazai focimeccsek

A kormány szerdai intézkedéseit követően, melyek során rendkívüli jogrendet léptettek életbe és veszélyhelyzetet hirdettek, nem lehet 500 főnél nagyobb szabadtéri, és 100 főnél nagyobb zártterű rendezvényt tartani az országban.

Az MLSZ a kormány mai rendkívüli döntését követően csütörtöktől visszavonásig az összes hazai labdarúgó-mérkőzés zárt kapus megrendezését rendelte el. A részletekről a sportklubok szerdán délután tájékoztatást kaptak. Televízióban továbbra is követhetők lesznek a találkozók. 👇📽️ pic.twitter.com/G2x1VvzhLz — MLSZ (@MLSZhivatalos) March 11, 2020

Mindez a legtöbb kulturális és sporteseményt is érinti, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) szerdán már jelezte is, hogy csütörtöktől minden mérkőzés zárt kapuk mögött fog zajlani.

Szerdán több fontos bejelentés is született a koronavírussal kapcsolatban. Például több kontinensre kiterjedő világjárványnak, azaz pandémiának minősítette a Kínából kiindult COVID-19 koronavírus-fertőzést szerdán az Egészségügyi Világszervezet (WHO), a magyar kormány pedig beutazási tilalmat léptetett életbe Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból, visszaállítja a magyar-szlovén és magyar-osztrák határon a határellenőrzést, szünetelteti az egyetemek látogatását, vagy épp a fentebb említett módon rendezvényeket tiltott be.