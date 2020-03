Koronavírusos a brazil elnök

Jair Bolsonaro is elkapta a betegséget. Ezzel ő az első államfő, akit koronavírussal diagnosztizáltak.

A brazil elnök csütörtökön került különleges megfigyelés alá, miután sajtófőnöke, Fábio Wajngarten megbetegedett.

Wajngarten néhány nappal korábban elkísérte Bolsonarót az Egyesült Államokba, ahol Donald Trump elnökkel is találkoztak az amerikai politikus floridai üdülőjében. Bolsonaro egy repülőgépen utazott sajtófőnökével. Miután a delegáció visszatért Brazíliába, Wajngartennél influenzaszerű tünetek jelentkeztek, egy vizsgálat pedig kimutatta a koronavírus jelenlétét a szervezetében.



Az Estado de S. Paulo című helyi lap úgy tudja, Bolsonaro és küldöttség tagjait, köztük az alelnököt is egészségügyi megfigyelés alá helyezték. A brazil elnök lemondta az északkeleti Rio Grande do Norte államba tervezett csütörtöki útját. A regionális fejlesztési miniszter Twitter-oldalán erősítette meg, hogy az utat óvintézkedés gyanánt, egészségügyi megfontolásból mondták le. A kormány ugyanakkor tagadta, hogy mindez közvetlen kapcsolatban állna a sajtófőnök megbetegedésével.



Bolsonaro az Egyesült Államokban tett látogatása alkalmával még úgy fogalmazott, hogy "a kis koronavírus-válság inkább fantázia, és nem minden úgy van, ahogy azt a sajtó propagálja". Miután az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdán világjárványnak (pandémia) nyilvánította a Covid-19 járványt, a brazil elnök azt hangoztatta, hogy más influenzavírusok ennél több embert öltek meg. Legfrissebb értesülések szerint Brazíliában eddig 52 fertőzöttet regisztráltak.



Wajngarten egyébként mikroblogján egy felvételt is közzétett, amelyen az amerikai elnök mellett pózol.



Trump időközben közölte, nem aggódik amiatt, hogy elkapta volna a brazil elnök sajtófőnökétől a fertőzést a közös vacsora alkalmával.