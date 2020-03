Korlátozzák a társadalmi életet Ausztriában

Sebastian Kurz osztrák kancellár kemény intézkedéseket jelentett be pénteken.

Egy három pontos csomag részeként a szövetségi kormány arra ösztönzi a munkáltatókat, hogy tegyék lehetővé a távmunkát, a vendéglátóipari egységek pedig csak délután három óráig lehetnek nyitva. A bevásárlóközpontok, gyógyszertárak, benzinkutak, posták és bankok viszont továbbra is nyitva maradnak, ahogyan a boltok is.

Kurz bejelentése szerint ismét bevezetik a határellenőrzés a svájci és liechtensteini határon is, valamint leállítják francia, spanyol és svájci légiforgalmat. A döntés nem érinti az áruforgalmat.

Hétfőtől minimálisra kell korlátoznunk közösségi életünket - mondta Kurz, akinek indoklása szerint az most a legfontosabb, hogy a lehető legjobban védjük az idősebbeket, s megakadályozzuk a koronavírus-fertőzés további terjedését.

Az osztrák kancellár bejelentette: azonnali hatállyal karantén alá helyezik a tiroli Panznauntalt és Sankt Anton am Arlberget, miután a tartomány egyes területei különösen fertőzöttek, ezért nagy a kockázata annak, hogy innen esetlegesen továbbterjed a vírus.

Arról is beszélt, hogy az ott lakókat, azokat, akik ott töltik szabadságukat vagy ott dolgoznak, a lehető legjobban ellátják majd. A zárlat tizennégy napig tart, azt követően mindenki folytathatja megszokott életét.

A kormányfő hangsúlyozta ugyanakkor: nem kell aggódni, az alapellátás nem kerül veszélybe Ausztriában.

Több helyen lezárták az osztrák-magyar határt

A koronavírus-járvány miatt Ausztria péntekre virradóra több helyen lezárta a határt Magyarország felé is.

A nemzetközi forgalom előtt a miklóshalmi (Nickelsdorf), a kelénpataki (Klingenbach) és a rábakeresztúri (Heiligenkreuz) átkelők maradnak nyitva, a vonatok pedig Szentgotthárd-Gyanafalva (Jennersdorf) irányban léphetik át a határt - tájékoztatott az osztrák rendőrség.



A magyar és az osztrák állampolgárok emellett a pomogyi (Pamhagen), a sopronkeresztúri (Deutschkreutz), a rőtfalvai (Rattersdorf), a csajtai (Schachendorf) és a monyorókeréki (Eberau) átkelőt is használhatják. A többi Magyarországra vezető határátkelőt lezárták.



A magyar hatóságok által visszaállított határellenőrzés miatt torlódásokkal és megnövekedett utazási idővel kell számolni - tette hozzá a burgenlandi rendőrség. Azt javasolták, hogy akinek nincs halaszthatatlan dolga ott, ne induljon útnak Magyarország felé.



A szlovák határon is korlátozásokat léptettek életbe: bár a köpcsényi (Kittsee) átkelő nyitva marad, a szlovák határrendészet ellenőrzi a beutazókat.



Péntek reggel hét óra óta felfüggesztették a nemzetközi vonat- és buszközlekedést Ausztriából Szlovákia felé. A hajók sem köthetnek ki az országban, de az áthaladás továbbra is megengedett.