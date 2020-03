Kásler Miklós már vasárnap arról írt, hogy a járvány a közösségi szakaszánál tart

Kásler Miklós egészségügyért is felelős humánminiszter levélben fordult az egészségügyi szakdolgozókhoz, hallgatókhoz, tanulókhoz, sőt még azokat is, akik már időközben elhagyták az ágazatot, hogy segítsék a járvány megfékezését. Kiemelve, hogy "az egészségügyre nehezedő nyomás azért is óriási, mert idős kollégáink sérülékenyebbek a vírussal szemben", így az ő védettségüket is biztosítani kell (a szaktárca a 65 évnél idősebb háziorvosok számára megtiltotta, hogy fogadják a betegeket).

Önkéntesnek a covid-onkentes.aeek.hu honlapon lehet regisztrálni.

A miniszter figyelmeztetett, a körülöttünk lévő országokban több tízezren szenvednek már a megbetegedésben,

"a hétvégén hazánkban is a közösségi terjedés szakaszába ért a járvány, és rohamosan szaporodik a megbetegedettek száma"

- tette hozzá.

Ahogy arról beszámoltunk, a Magyar Orvosi Kamara szerint a valóságban már meghaladhatja a betegek száma az ezret, miközben hivatalosan "csak" 39-ről tud a rendszer. Orbán Viktor miniszterelnök pedig arról beszélt ma, hogy még nem léptünk be a csoportos megbetegedések szakaszába.

Úgy tűnik, az egészségügyi szakma bórusabban látja a helyzetet.